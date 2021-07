Torna da Maria De Filippi: lo rivedremo in trasmissione, pubblico in delirio

Torna da Maria De Filippi, nessuno poteva immaginarlo: lo vedremo proprio in trasmissione.

L’edizione di Amici di Maria De Filippi che si è appena conclusa ha avuto ascolti record. Il Serale del talent show ha tenuto incollati davanti alla televisione milioni di italiani. E’ stato un vero trionfo per la bellissima e bravissima conduttrice che, nonostante l’emergenza sanitaria vissuta a causa della diffusione del coronavirus, è riuscita a portare avanti il programma anche quest’anno.

Nei prossimi mesi, inizierà la ventunesima edizione, e già sembrerebbero essere in atto i preparativi. Infatti, sembrerebbe che i provini per la scelta dei prossimi allievi siano già iniziati. Ma a quanto pare, da Maria De Filippi, proprio ad Amici, potrebbe esserci un clamoroso ritorno: chi rivedremo in trasmissione? Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Seguiteci!

Torna da Maria De Filippi: clamoroso ritorno ad Amici, lo rivedremo in trasmissione

La ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi inizierà tra qualche mese e sembra che il pubblico già sia in attesa di scoprire chi saranno i prossimi allievi che entreranno a far parte della scuola più spiata d’Italia. A quanto pare, però, sembrerebbe esserci già una grossa sorpresa in arrivo, anzi, un clamoroso ritorno.

Infatti, secondo BubinoBlog, la squadra degli autori potrebbe essere rafforzata, con il ritorno di uno degli amatissimi autori che abbiamo visto proprio in passato far parte della grande famiglia di Amici. Stiamo parlando di Luca Zanforlin, che ha fatto parte della scuola in veste di autore per ben sedici edizioni. Anzi, più volte, l’abbiamo visto proprio in studio.

Una notizia che non sorprende affatto, perchè lo sappiamo benissimo, Zanforlin è bravissimo e molto amato. La sua scelta, anni fa, di lasciare il talent spiazzò tutti. Cosa accadrà quando il pubblico saprà del suo ritorno? Sicuramente l’entusiasmo non mancherà! Noi non vediamo l’ora di poter nuovamente vedere Luca Zanforlin ad Amici 21!