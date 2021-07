Aldo, Giovanni e Giacomo: non succedeva da anni, adesso è arrivato il momento; cosa accadrà nei prossimi mesi.

Sono tra i comici italiani più amati di sempre. Il loro film e spettacoli teatrali hanno fatto ridere ed emozionare generazioni su generazioni. Anche se lo conosciamo a memoria, come si può non rivedere Tre uomini e una gamba quando lo danno in tv? Ebbene, c’è una meravigliosa notizia per i fan di Aldo Giovanni e Giacomo, il trio di attori, sceneggiatori e registi, formato da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti.

Tra qualche mese accadrà qualcosa che non succedeva da diversi anni, in occasione di una data molto speciale per il trio di colleghi e amici. Siete curiosi di scoprire di cosa parliamo? Vi spieghiamo subito tutto nei dettagli!

Aldo, Giovanni e Giacomo, splendida notizia per i fan: accadrà tra qualche mese dopo tanti anni!

Tenetevi forte e preparatevi a ridere di gusto: Aldo Giovanni e Giacomo stanno per tornare in tv! Dopo ben cinque anni lontano dal piccolo schermo, il trio comico tornerà per una serata speciale, a novembre 2021, in occasione dei 30 anni di carriera. La serata sarà trasmessa sul Nove e, sulla stessa rete, nei giorni successivi andranno in onda alcuni degli spettacoli più famosi dell’amatissimo trio.

Col trio, nella serata speciale, ci sarà il famoso trasformista Arturo Brachetti, che da anni collabora come regista con Aldo Giovanni e Giacomo. Una serata da non perdere, per rivivere alcuni degli sketch più famosi e divertenti dell’amato trio, dai Corti a Tel chi el Telùn, fino al recente Best of.

Ma per scoprire tutti i dettagli della serata dedicata ai 30 anni del trio, bisognerà attendere novembre (al momento la data esatta non è ancora nota). Noi non vediamo l’ora di ridere e divertirci con loro, e voi?