Dopo l’annuncio “choc” di Alessia Marcuzzi e il suo “addio” a Mediaset, è accaduto davvero l’impensabile: l’avreste mai detto? Incredibile.

Un annuncio davvero “choc”, quello che pochissime ore fa Alessia Marcuzzi ha dato sul suo canale social ufficiale. Dopo ben 25 anni, la conduttrice romana ha deciso di dire “addio” a Mediaset. Avete letto proprio bene, si! L’amatissima e famosissima Alessia di tantissimi programmi di successo, purtroppo, non sarà più un volto di Canale 5 o di Italia Uno. Non sappiamo quali siano stati gli esatti motivi che l’hanno spinta a prendere questa drastica decisione, sia chiaro. Fatto sta che, come sottolineato anche dalla diretta interessata, sembrerebbe che questa pandemia abbia permesso alla Marcuzzi di potersi scavare dentro. E di maturare, quindi, questa decisione “con grande sofferenza”. Ci saranno nuovi progetti per lei? Non lo sappiamo, al momento.

Alessia Marcuzzi, quello che è successo dopo il suo “addio” a Mediaset è incredibile

In attesa, però, di scoprire cosa accadrà ad Alessia Marcuzzi e, soprattutto, se avremo mai la possibilità di rivederla su qualche altro canale o al timone di nuovi programmi, è opportuno che voi sappiate cos’è successo subito dopo l’annuncio della conduttrice sul suo addio a Mediaset. Le parole della conduttrice, nonostante corressero insistenti voci sul “giallo” del suo rinnovo contratto, sono state un vero e proprio fulmine al ciel sereno. Nessuno, infatti, si sarebbe aspettata una notizia del genere. Ed è più che normale, quindi, che la reazione dei suoi colleghi, ma anche del suo pubblico sia stata letteralmente immediata.

A corredo di questo post in cui annuncio il suo addio a Mediaset, infatti, sono giunti tantissimi commenti da parte di colleghi e non che fanno il loro in bocca al lupo alla splendida Alessia Marcuzzi. A partire da Filippo Bisciglia, che è stata un po’ la sua “madrina” nel mondo dello spettacolo, fino al gruppo de Le Iene, sono stati davvero diverse le persone che hanno riservato delle dolcissime parole alla conduttrice romana.

Questi ne sono soltanto alcuni, sia chiaro. A corredo del post, infatti, sono giunti tantissimi altri commenti. Insomma, il suo “addio” non è assolutamente passato inosservato. A voi mancherà?