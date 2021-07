Barbara D’Urso, l’addio è sempre più vicino: spuntano i nomi delle sostitute

Barbara D’Urso, l’addio è sempre più vicino: indiscrezione bomba, spuntano i nomi delle sostitute per la domenica di Canale 5.

È estate e, come sempre, i principali programmi della nostra tv sono in “vacanza”. Da settembre, però, si riparte, con tantissimi graditi ritorni, ma anche altrettante novità! In particolare, ci saranno cambiamenti per quanto riguarda la domenica pomeriggio di Canale 5!

La notizia dell’addio di Barbara D’Urso a Domenica Live era nell’aria già da un po’ e, come anticipato da Davide Maggio, saranno ben due le sostitute per il pomeriggio della domenica! Con due nuovi programmi…scopriamo di cosa si tratta!

Barbara D’Urso verso l’addio: indiscrezione bomba; chi la sostituirà la domenica pomeriggio?

Domenica Live è sempre più vicino alla chiusura definitiva. Barbara D’Urso resterà in onda con Pomeriggio 5 tutti i giorni e, probabilmente, con un show in prima serata. Il talk della domenica pomeriggio, però, non andrà in onda dal prossimo autunno. Ma cosa vedremo quindi su Canale 5, a sfidare l’imbattibile Domenica In di Mara Venier?

Ebbene, come confermato anche nella presentazione dei palinsesti di ieri, ci saranno ben due nuovi programmi, condotti da due amatissime donne del mondo dello spettacolo. La prima è Anna Tatangelo, che vedremo al timone del reboot di Scene da matrimonio, trasmissione cult degli anni ’90, condotta da Davide Mengacci. A seguire, Silvia Toffanin, con un’edizione domenicale del suo Verissimo. Il talk andrà comunque in onda anche ogni sabato pomeriggio, oltre all’appuntamento di domenica.

Insomma, due novità assolute per la domenica di Canale 5, che dopo ben nove anni saluterà Domenica Live. Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire i dettagli di queste nuove trasmissioni, che riempiranno la domenica pomeriggio a partire dal prossimo autunno.

Ma Piersilvio Berlusconi in conferenza è stato chiaro: “Barbara D’Urso è una risorsa di Mediaset. Appena ci sarà un progetto che piace a noi e a lei, potrà fare un Prime Time su Canale 5.”.