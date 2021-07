Avete mai visto Benedetta Rossi da giovanissima con suo marito? Resterete senza parole nel guardarli, un dettaglio è incredibile!

Benedetta Rossi è una delle Food blogger più famose d’Italia: è la proprietaria di un agriturismo, in provincia di Fermo, nelle Marche. Il celebre volto di Fatto in casa da Benedetta svela e spiega, nel dettaglio, ricette semplici della tradizione. Grazie all’aiuto del suo compagno, Marco Gentili, la loro attività ha un ottimo successo: La Vergara è un luogo meraviglioso, immerso nel verde marchigiano. Benedetta e Marco sono sposati da oltre 10 anni: è spuntata una fotografia del passato davvero incredibile! Ve la mostriamo subito.

Benedetta Rossi giovanissima con suo marito, l’avete mai vista? Lo scatto del passato: incredibile

Benedetta Rossi diverso tempo fa, sul suo canale Instagram, ha mostrato a tutti i suoi fan una foto del passato. La celebre food blogger ha scritto come didascalia: “Ma quanto eravamo giovani in questa foto?!”. Effettivamente, si vede che si tratta di una foto vecchia ma è incredibile quanto negli anni Benedetta non sia affatto cambiata.

Marco e Benedetta sono sposati da tantissimi anni, hanno da poco rinnovato le loro promesse con una cerimonia alle Hawaii. Una meravigliosa festa nella quale, proprio Benedetta, ha scritto sulla sabbia: “Al tramonto abbiamo rinnovato le nostre promesse di matrimonio…ci siamo emozionati come 10 anni fa”.

La coppia condivide non solo la passione per la natura, ma anche per la cucina. Marco ha affiancato la moglie nella sua carriera da food blogger: è lui il fondatore della Mauri Media SRL, la società che si occupa della gestione della campagna marketing e pubblicità legata al personaggio di Benedetta.