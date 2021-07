Ha preso parte come concorrente al GF 2, lo ricordate? Sono trascorsi 20 anni dalla sua partecipazione al reality, ora la sua vita è drasticamente cambiata.

A distanza di 21 anni dalla messa in onda della sua prima puntata, il Grande Fratello continua ad essere uno dei reality televisivi più amati e seguiti da tutto il pubblico italiano. Andato in onda per la prima volta nel lontano 2000, il programma si è alternato per ben 16 edizioni ed ha visto la partecipazione di un vasto numero di concorrenti. Tra questi, senza alcun dubbio vi ricorderete di lui. Stiamo parlando proprio del simpaticissimo ed affascinante napoletano. Entrato nella casa di Cinecittà il 20 Settembre del 2001, il campano è stato un concorrente del Grande Fratello 2.

Sono trascorsi esattamente 20 anni dalla sua partecipazione al GF, ma siete curiosi di sapere com’è cambiato oggi? All’epoca della sua partecipazione, il concorrente aveva all’incirca 26 anni. Ed era un odontoiatra. Adesso, a distanza di tempo, com’è cambiata la sua vita? E, soprattutto, cosa fa oggi? Scopriamo tutti i dettagli su di lui.

È stato un concorrente del GF 2, lo ricordate? Com’è cambiata la sua vita dopo 20 anni

Senza alcun dubbio, quindi, vi ricorderete di lui. Stiamo parlando proprio del simpaticissimo Alessandro Lukacs. Impossibile dimenticare la sua esperienza come concorrente al GF 2, vero? In effetti, avete proprio ragione. Nonostante quell’edizione sia stata vinto dal bellissimo Flavio Montrucchio, il buon napoletano è stato una delle colonne portanti del programma. A questo punto, però, ci chiediamo: com’è cambiata la sua vita? Sono trascorsi esattamente 20 anni dalla sua partecipazione al programma, ma cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiato? Scopriamolo!

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo la sua partecipazione al programma, Alessandro Lukacs abbia completamente cambiato vita. Lontanissimo dal piccolo schermo ormai da anni, il napoletano ha continuato a muovere i suoi passi nel mondo dell’odontoiatria. Tanto è vero che, come mostrato dal suo canale Instagram, attualmente è titolare anche di uno studio.

Com’è cambiato, invece? Beh, è rimasto letteralmente identico! Guardate un po’ qui:

Alessandro Lukacs è letteralmente uguale a quando era nella casa del GF. Siete d’accordo?