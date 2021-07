L’ex corteggiatrice in un libro ha deciso di raccontare la sua storia

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di raccontarsi in un libro: confessioni intime sulla sua vita privata, ecco di chi si tratta.

L’abbiamo conosciuta a Uomini e Donne. Camilla Mangiapelo è stata la corteggiatrice di Riccardo Gismondi, ex tronista nella stagione 2016/2017. La coppia è uscita insieme dal programma ed in seguito ha partecipato a Temptation Island VIP: la loro storia d’amore continua tutt’ora ed i fan sono letteralmente innamorati di loro. Camilla oggi lavora come influencer: su Instagram conta oltre un milione di follower: la sua attività è apprezzata dagli utenti social. Camilla è testimonial di molti brand, eventi e regala consigli beauty ai suoi fan. Ma sapete che ha scritto un libro?

“Una confessione intima”: l’ex corteggiatrice racconta tutto in un libro

Camilla Mangiapelo ha deciso di raccontare la sua storia attraverso un libro. “I social mostrano solo una parte di noi”: l’ex di Uomini e Donne ha deciso di svelare in ‘Più di ieri, meno di domani’ confessioni sulla sua vita privata. Nella descrizione del libro sul portale Amazon si legge “Quello che tutti i giorni condivide con i suoi fan non è una bugia, è solo una parte della verità. Le serate glam, i red carpet e gli outfit favolosi: Camilla è questo, ma è anche molto di più. È una ragazza che ha sofferto, che è passata attraverso il burrascoso divorzio dei genitori e troppo spesso è stata sballottata tra una casa e l’altra, tra una città e l’altra. Come un pacco. Si è sentita sbagliata, inadeguata, a disagio persino nel suo stesso corpo. Ma mai si è considerata una vittima. Ogni volta che è caduta, ha saputo rialzarsi e ricominciare. Molto più forte di prima. Una confessione intima, che svela un lato inedito di Camilla: senza filtro e senza trucco. Perché dietro ogni make-up si nascondono infinite, piccole imperfezioni. Quelle che ci rendono perfette così come siamo”.

Il lavoro della giovane romana ha avuto un grande successo: deciderà di proseguire la sua carriera da scrittrice, lanciando un nuovo libro?