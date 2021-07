I figli di Ezio Greggio sono quasi coetanei di Romina Pierdomenico, la compagna del papà. E’ spuntato un retroscena che non tutti conoscono!

Ezio Greggio, classe 1954, è il celebre conduttore televisivo, comico ed attore italiano, nato a Cossato. Il volto celebre di Striscia La Notizia è stato sposato per 20 anni con Isabel Bengochea, una donna che si è sempre tenuta lontana dalle luci dei riflettori. Dalla lunga relazione sono nati Giacomo nel 1991 e Gabriele nel 1995. Ezio, dopo la separazione, ha ritrovato l’amore. Romina Pierdomenico è la compagna del celebre volto televisivo: la storia tra loro è cominciata nel 2018. La modella ed Ezio Greggio fanno sul serio, nonostante la grande differenza d’età. Ma che rapporti ha Romina con i figli del compagno, suoi coetanei?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ezio Greggio, i figli quasi coetanei della fidanzata Romina: spunta un retroscena impensabile

Ezio Greggio e Romina Pierdomenico fanno ormai coppia fissa da diversi anni: la modella e showgirl ha 28 anni, è dunque coetanea dei figli del celebre volto televisivo. Romina va molto d’accordo con Giacomo e Gabriele Greggio, ha confessato ai microfoni del settimanale Nuovo: “Vado molto d’accordo con i ragazzi di Ezio. Sono educati e rispettori e mi hanno accolto bene”.

Romina risulta essere anche più piccola del primogenito: Giacomo ha infatti 30 anni. Poco più grande invece di Gabriele: la modella ha 28 anni, il secondo Greggio ne ha 26.

Leggi anche Romina Pierdomenico incantevole: fisico smagliante in costume, boom di likes su Instagram

Anche Ezio Greggio è stato accolto con grande gioia dalla famiglia Pierdomenico. Il celebre conduttore televisivo ha letteralmente cambiato la vita di Romina. Di recente la modella ha parlato della sua lotta contro una forma rara di psoriasi. Dopo diversi mesi in cui è stata chiusa in casa e non ha lavorato, è guarita grazie ad una terapia mirata: determinante anche l’incontro con Ezio. “Lui è arrivato nella mia vita un anno dopo la mia guarigione fisica. Mi ha aiutata a risollevarmi dal punto di vista psicologico” ha confessato.