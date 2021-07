Spunta una rivelazione molto intima di ritorno all’Isola dei Famosi: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez l’hanno confessato, ecco le parole al settimanale Chi.

Sono una delle coppie più famose della televisione italiana: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono conosciuti nella Casa più spiata d’Italia e non si sono mai più separati. Ignazio Moser è stato naufrago dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi: è arrivato in finale e proprio nell’ultima puntata del reality ha ricevuto una magnifica sorpresa dalla sua Chechu. La coppia, dopo il programma condotto da Ilary Blasi, si è raccontata senza fronzoli al settimanale Chi: hanno confessato tanti dettagli sul loro privato, anche molto intimi!

Ignazio e Cecilia Rodriguez: rivelazione ‘molto intima’ di ritorno dall’Isola dei Famosi: cosa ha fatto lei

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dopo l’Isola dei Famosi, reality al quale ha preso parte il trentino, si sono raccontati a 360 gradi al settimanale Chi.

Il matrimonio, per ora, non è tra le loro priorità: da poco hanno comprato una casa a Milano, questo è il segno che un progetto di futuro insieme è già iniziato. Cecilia ha confessato che la vicinanza con Belen, sua sorella in dolce attesa per la seconda volta, le ha fatto aumentare il desiderio di maternità: “Ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Pensando alla nipotina in arrivo sogno un figlio o una figlia che cresca con lei”.

I due hanno confessato anche i dettagli del ritorno a casa, dopo il viaggio in Honduras. E’ stato chiesto ad Ignazio cosa gli fosse mancato di più: “Cibo e sesso” è stata la sua risposta immediata. Non appena finito il programma, ha confessato: “Ho recuperato il tempo perduto con Cecilia e poi lei mi ha fatto un panino con la nutella”.