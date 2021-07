Italia e Belgio: cosa fanno nella vita le compagne dei calciatori

Mancano pochissime ore al match Italia e Belgio, ma sapete cosa fanno nella vita le compagne dei calciatori? Cosa sappiamo!

È arrivato il momento che più aspettavamo: tra poco più di un’ora, andranno in onda i quarti di finale tra Belgio ed Italia. In diretta dall’Allianz Arena di Monaco di Baviera, le due nazionali disputeranno questa importantissima partita. Avete già dei pronostici? Secondo voi, l’Italia riuscirà a qualificarsi per l’attesissima semifinale? Al momento, è ancora tutto da scoprire. Anche se, ammirando con attenzione il gioco dei nostri azzurri, si può ben sperare.

In attesa di poter scoprire cosa succederà e, soprattutto, se l’Italia si qualificherà alla semifinale, siete curiosi di scoprire qualche cosa in più sui suoi calciatori e, soprattutto sulle loro compagne? Benissimo: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Abbiamo controllato le probabili formazioni di questa sera e siamo riusciti a rintracciare le compagne o moglie di alcuni dei giocatori. Cosa fanno? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi!

Italia Belgio, cosa fanno nella vita le compagne dei calciatori?

In attesa di poter scoprire cosa accadrà stasera e, soprattutto, chi tra Italia o Belgio si aggiudicherà il pass per la semifinale, scopriamo qualche cosa in più sulle compagne dei giocatori. Vi va?

Partiamo immediatamente dalla squadra avversaria. Stando a quanto si apprende dalle probabili formazioni, sembrerebbe che al centrocampo della nazionale belga ci sia sempre lui: Kevin De Bruyne. Chi è la sua compagna? E, soprattutto, cosa fa nella vita? Il calciatore del Belgio, stando a quanto si apprende dal web, è felicemente sposato con la bellissima Michelle Lacroix. Ed è anche padre di tre splendidi bambini. Chi è, però, Michelle Lacroix? Non sappiamo la sua professione, sia chiaro. Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, però, sembrerebbe che adesso la giovanissima si dedichi completamente alla sua famiglia e ai suoi tre piccoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michèle De Bruyne (@lacroixmichele)

Cosa ne dite, invece, di Thomas Meunier. Classe ’91, non soltanto è difensore e centrocampista del Borussia Dortmund, ma anche titolare fisso della nazionale belga. Chi è la sua compagna? Lei si chiama Deborah. E, da quanto si legge dal web, sembrerebbe che i due stiano insieme dai tempi della scuola. Insomma, un amore di altri tempi. Cosa fa nella vita? Anche su di lei, purtroppo, non abbiamo moltissime notizie. Da quanto si evince dal suo profilo social, sembrerebbe essere dedita alla sua famiglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᴅᴇʙᴏʀᴀʜ.ᴘanzokou (@d.borah)

Chiudiamo la nazionale belga con lui: Axel Witsel. Centrocampista del Borussia Dortmund, il calciatore è sposato dal 2015 con la bellissima Rafaella Szabo. Cosa fa nella vita?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafaella Szabo Witsel (@r_babyberry)

Adesso, aguzzate bene la vista: tocca ai nostri eroi. Partiamo subito con lui: Gigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana e del Milan è fidanzato da anni con la giovanissima Alessia Elefante. Sembrerebbe che la ragazza sia piuttosto timida. E che, attualmente, non ci è dato sapere cosa faccia nella vita. I due, però, sono innamoratissimi e legatissimi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

Cosa sappiamo, invece, sul giovanissimo Di Lorenzo? Il terzino del Napoli è felicemente accompagnato dalla bellissima Clarissa Franchi. E, stando a quanto si apprende, sono una coppia a tutti gli effetti da quando erano piccoli. E, nel 2020, sono diventati anche genitori. Anche su di lei, purtroppo, sappiamo davvero pochissimo. Una cosa, però, è certa: non appartiene al mondo dello spettacolo. E, da quanto si apprende, nel 2019, ha conseguito la laurea con un bel 110 e lode.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Di Lorenzo (@dilorenzo22)

Sulla fidanzata di Federico Chiesa, invece, abbiamo qualche notizia in più. Fidanzati da diverso tempo, Benedetta Quagli, oltre che essere bellissima, è anche una famosissima influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Quagli (@she.s.benni)

Ultimo, ma non meno importante: vi parliamo di Miriam Sette, moglie di Leonardo Spinazzola. Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, la splendida Miriam si dedica alla sua famiglia e alla sua più grande passione: lo sport.

Cosa ci dite voi? Farete il tifo per gli azzurri? Noi decisamente si!