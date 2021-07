L’Amica geniale, Chiara lavorava sul set: drammatico incidente, è morta a 32 anni

Chiara lavorava sul set de L’amica Geniale e Mina Settembre: tragico incidente, la ragazza aveva soltanto 32 anni: notizia drammatica.

Tragico lutto nella “crew” de L’Amica Geniale e Mina Settembre. Giovanissima, ma con un talento davvero incredibile, Chiara lavorava come truccatrice all’interno del mondo dello spettacolo. Ce lo confermano alcune IG Stories in evidenza che, sul suo canale Instagram ufficiale, ritraggono la ragazza in azione qualche ora prima del ciak sia della seguitissima serie televisiva di Serena Rossi, di cui attendiamo con ansia i nuovi episodi, e sia quella tratta dagli omonimi romanzi di Elena Ferrante. Cos’è successo, però? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la trentaduenne sia morta in seguito ad un drammatico incidente stradale.

Il tragico impatto, da quanto si legge, è avvenuto ieri, Giovedì 2 Luglio. E, seppure i soccorsi siano stati immediati e repentini, a nulla sono valsi per salvare la vita di Chiara. La notizia della sua morte, com’è giusto che sia, ha scioccato davvero tutti. Tanto è vero che la sua bacheca Facebook è ricca di messaggi di cordoglio e di affetto.

Chiara lavorava sul set de L’Amica Geniale: è morta a 32 anni dopo un incidente stradale

Il drammatico incidente, stando a quanto si apprende dal web, sarebbe avvenuto proprio ieri sera, Giovedì 1 Luglio, sull’autostrada. Ed, in particolare, sul tratto compreso tra Cassino e Ceprano. Non sappiamo come sia andata la dinamica, sia chiaro. Attualmente, infatti, sembrerebbe che la Polizia Stradale di Cassino sia al lavoro per cercare di capire cosa sia realmente successo. Da quanto si legge, però, sembrerebbe che con la sua auto, la giovanissima Chiara abbia tamponato un tir. E che da lì, purtroppo, ne sia derivato il mortale impatto. Seppure, infatti, i soccorsi siano stati immediati, sembrerebbe che Chiara abbia riportato una serie di traumi che, purtroppo, hanno reso vani i tentativi dei medici.

Chiara, purtroppo, muore all’età di 32 anni. E, nonostante la sua giovanissima età, aveva un lavoro ben avviato. Truccatrice de L’Amica Geniale e Mina Settembre, ma anche di tantissimi spettacoli, sia teatrali e non, con la notizia della sua morte ha sconvolto davvero tutti. Sulla sua bacheca Facebook, infatti, ci sono tantissimi messaggi di cordoglio per lei.

Anche noi, ovviamente, ci stringiamo al dolore della famiglia di Chiara!