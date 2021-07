Ora è ufficiale, l’amatissimo programma torna in tv dopo tanti anni: l’annuncio a sorpresa è arrivato nelle scorse ore.

Come ogni anno, in estate i principali programmi della nostra tv vanno in vacanza. Ma tenetevi forte, perché stanno per arrivare tantissime novità! A partire da settembre, dopo lo stop estivo, ripartiranno alcune delle trasmissioni più amate dal pubblico, ma ne arriveranno anche di nuove.

Tutte le novità del palinsesto dei prossimi mesi sono state annunciate ieri. E, durante la conferenza, Piersilvio Berlusconi ha dato una meravigliosa notizia ai fan. Si, perché uno dei reality più amati e seguiti tornerà in onda sulla Mediaset dopo tanti anni! Un programma amatissimo, e molto richiesto nel corso degli anni dai telespettatori. Curiosi di scoprire di cosa parliamo? Vi spieghiamo tutto!

L’amatissimo programma torna in tv dopo tanti anni: si tratta di uno dei reality più seguiti

Da tempo si parla di un possibile ritorno e, finalmente, questo desiderio si è realizzato! La talpa tornerà in onda su Canale 5! Ad annunciarlo è stato Piersilvio Berlusconi, proprio poco dopo la notizia dell’acquisto del format da parte di Netflix: “Come sapete il format è stato acquistato da un grande player internazionale ma noi siamo stati più veloci: i diritti sono nostri per sei anni”.

Una notizia bellissima per i telespettatori, che, nonostante il passare degli anni, sono rimasti affezionali all’avventuroso reality, dove l’obiettivo era scoprire chi, nel gruppo, fosse la “talpa”, colui che sabotava le prove. Dopo tredici anni, quindi, il reality potrebbe tornare presto in onda: sarà Paola Perego a condurlo, come nelle precedenti edizioni. Staremo a vedere!

Al momento, non è chiaro quando il programma potrà effettivamente tornare in onda, essendo prevista anche una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Noi non vediamo l’ora di rivedere una delle trasmissioni più avvincenti della storia della tv. E voi, ricordate questo reality?