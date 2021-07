Sapete cosa faceva Paola Ferrari prima di diventare giornalista? Non ci crederete, ve lo sveliamo noi in questo articolo

Paola Ferrari è una delle giornaliste più amate dagli italiani, nonché una conduttrice televisiva di successo. La donna ha legato il suo volto alla Rai, con la quale lavora da tempo. Prima di diventare giornalista e conduttrice televisiva, sapete cosa faceva la Ferrari? Siamo sicuri che non ci crederete. Di seguito vi sveliamo quali sono stati gli esordi della conduttrice de La Domenica sportiva.

LEGGI ANCHE: Paola Ferrari e il video in cui accavalla le gambe: le sue parole lasciano tutti a bocca aperta

Paola Ferrari, cosa faceva prima di diventare giornalista

La Ferrari lavora in Rai dagli anni novanta. La donna ha sempre condotto programmi televisivi legati allo sport. La giornalista ha condotto ad esempio La Domenica sportiva e 90° minuto. Queste, però, non sono le uniche trasmissioni di successo condotte dalla Ferrari. In questi giorni, la giornalista e conduttrice televisiva è impegnata con i programmi dedicati agli Europei di calcio. La Ferrari sta raccontando le imprese della nazionale italiana, guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini.

Prima di diventare una giornalista e una conduttrice televisiva di successo, in passato la Ferrari è stata anche un’attrice. La sua carriera, infatti, è iniziata proprio come attrice di fotoromanzi in Grand Hotel, una delle riviste settimanali più famose in Italia. La donna aveva dalla sua parte la straordinaria bellezza che la contraddistingue ancora oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Ferrari (@paolaferrari_db)

Dopo aver recitato nei fotoromanzi, la Ferrari ha esordito in televisione come centralinista nel programma Portobello, venendo confermata anche per la seconda edizione. In seguito, però, la donna ha deciso di intraprendere un’altra strada, che l’ha portata oggi al successo nelle vesti di conduttrice e giornalista.