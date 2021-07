Taylor Mega mostra la sua nuova casa: gli occhi di tutti cadono lì, lo avete notato anche voi? Il dettaglio non passa inosservato.

È una delle modelle ed influencer più amate del momento: il suo profilo Instagram conta ben due milioni e 600 mila followers! Ed è proprio attraverso i social che, qualche ora fa, Taylor Mega ha aperto le porte di casa sua ai suoi fan. Sul suo profilo, la bellissima influencer ha condiviso diversi scatti della sua nuova abitazione in Brera, a Milano.

Un traguardo importante per Taylor, che a 27 anni ha acquistato una casa tutta sua. Una casa super elegante, dai colori neutri e i particolari in ‘gold’. Una pioggia di complimenti tra i commenti, ma c’è un dettaglio in particolare ad aver colpito tutti…Scopriamolo insieme!

Taylor Mega, la sua nuova casa a “Milano è incantevole: un dettaglio colpisce tutti, “Non sei tu?”

“So che per tanti non è nulla, ma per me è un grande traguardo e volevo condividerlo con voi che mi avete visto e mi state vedendo crescere”. Non trattiene la gioia, Taylor Mega, nel mostrate ai fan la sua nuova casa acquistata a Milano. Una carrellata di foto della sua nuova abitazione, arredata con stile e cura dei dettagli. Date un’occhiata:

Eh si, una casa davvero bellissima! In tanti si sono complimentati con la giovane influencer per il sogno realizzato. E c’è anche chi, tra gli altri, ha notato un particolare nell’arredamento. Il quadro che appare nella prima foto, e anche in alcune successive. Quella donna ritratta senza vestiti è proprio Taylor? La risposta è si, ed è stata la Mega a togliere ogni dubbio, rispondendo ad un commento:

E voi, cosa pensate della nuova casa della influencer? Vi piace la scelta dei colori neutri?