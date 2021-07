Attrice e cantante di grande successo, oggi Victoria Justice è una vera stella del panorama artistico: la ricordate ai tempi di “Zoey 101”?

Talento eccezionale e bellezza da vendere, oggi è una vera stella del panorama artistico. Attrice e cantante, ma anche modella, Victoria Justice vanta una carriera di incredibile successo. Originaria di Hollywood, classe 1993, le sue prime apparizioni televisive la vedono recitare in “Una mamma per amica” e “Professione mamma”. Sarà il ruolo di “Lola” in “Zoey 101” a renderla però una star: ricordate Victoria Justice ai tempi della famosa serie tv? Non temete, vi rinfreschiamo noi la memoria: preparati ad un viaggio del tempo emozionante!

Leggi anche: Ricordate “Matt” di “Settimo Cielo”: com’è diventato oggi Barry Watson, lo riconoscete?

Victoria Justice: com’è era nei panni di Lola ai tempi di “Zoey 101”?

La serie di “Zoey 101” fece conoscere al pubblico il talento dell’attrice che vestiva i panni di Lola. In seguito al grande successo, Victoria Justice continua la sua carriera in modo eccezionale. Prende parte ad un episodio di “Everwood”, “ICarly” e “True Jackson”.

Diventa poi protagonista di una serie tutta sua, chiamata “Victorious”. La vediamo anche al cinema con “The first time” e il recente “Trust”. Non solo attrice, ma anche talentuosa cantante, fa parte della Recording Academy. Ha inciso vari singoli e brani e l’abbiamo sentita spesso cantare nei panni dei personaggi che ha interpretato. Seguitissima anche sui social, su Instagram vanta un seguito di oltre venti milioni di follower. Sempre bellissima e con un sorriso radioso, è certamente cresciuta trasformandosi una giovane e affascinante donna. Riuscite a ricordare com’era quando interpretava la dolce e vitale “Lola” in “Zoey 101”? Ve lo mostriamo noi con uno scatto tratto dalla serie tv: preparati ad un tuffo nei ricordi, la riconoscete?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Il suo talento incredibile continua a brillare e siamo certi che sorprenderà ancora il pubblico con le sue performance incredibili!