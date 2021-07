Riuscite a riconoscerlo? Qui correva l’anno 2004, da allora sono passati 17 anni: è proprio il famoso cantante.

Siamo tutti avvezzi a condividere sui nostri canali social immagini bellissime e particolari, spesso, il ricordare ci porta a pubblicare foto di anni passati, da ragazzi o anche da bambini. Questa è certamente un’abitudine che hanno anche i personaggi del mondo dello spettacolo, seguitissimi dai follower, sempre attenti a mostrare il loro affetto.

Nella foto che vi abbiamo mostrato in alto, è presente un amatissimo cantautore, riuscite a riconoscerlo? Vi anticipiamo che, proprio quest’anno, è stato presente al Festival di Sanremo con un bellissimo brano: osservate bene, è semplice, chi è fotografato nello scatto?

Sono passati 17 anni, il cantante mostra lo scatto solo adesso, chi è?

Nella foto che vi abbiamo mostrato è presente un amatissimo e bravissimo cantautore e musicista italiano; nel corso della sua carriera i successi sono stati davvero tantissimi e tutti meritati, dobbiamo ammetterlo! Quest’anno, l’abbiamo visto al Festival di Sanremo 2021, cantare sul palco dell’Ariston un brano meraviglioso, il cui titolo è E Invece sì.

E allora, adesso avete capito di chi si tratta? Impossibile non riconoscerlo, vero? Ebbene sì, in questo scatto è presente l’amatissimo e bravissimo, Bugo, pseudonimo di Cristian Bugatti. Il cantautore ha reso noto lo scatto sul suo canale social, sorprendendo letteralmente tutti.

“2004, Milano, ero alla primissima edizione del Mi Ami Festival, che negli anni mi ha accolto diverse volte come Headliner, ma quella volta no, e quindi, l’ho scritto io sulla maglietta. Ero un giovane artista che aveva appena firmato con una major, avevo tanta voglia di suonare live… “, ha scritto a corredo dell’immagine Bugo. Da allora sono passati circa 17 anni, e sembra che l’artista non sia affatto cambiato, è davvero impossibile non riconoscerlo!