In una sua recentissima intervista, Amadeus ha svelato un inedito retroscena che di sicuro non tutti conoscono: soltanto adesso spunta fuori la verità.

È uno dei conduttori televisivi più amati della televisione italiana, Amadeus. Recentemente sul piccolo schermo con la settantunesima edizione del Festival di Sanremo ed una nuova imperdibile stagione de “Soliti Ignoti”, il buon Sebastiani vanta di un successo davvero clamoroso. Nonostante questo, però, siamo certi che questo difficilissimo momento del passato, di cui recentemente ha parlato, non tutti lo conoscevano. Proprio sulle pagine del settimanale “Oggi”, infatti, Amadeus ha svelato il motivo della sua ipocondria. Ed ha rivelato quello che è successo quando era davvero piccolissimo. “Certi traumi ti restano addosso”, ha detto il conduttore televisivo sulle pagine del giornale. A questo punto, però, ci domandiamo: cos’è successo?

“Tutto parte da molto lontano”, ha iniziato a raccontare Amadeus per rintracciare i motivi della sua ipocondria. E svelando, quindi, un retroscena del tutto inedito sulla sua infanzia. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Amadeus, il retroscena del passato di cui nessuno sapeva: l’ha svelato soltanto ora

È proprio sulle pagine del settimanale “Oggi” che Amadeus, molto probabilmente per la prima volta, ha rivelato un inedito retroscena del suo passato che fortemente l’ha condizionato. Il conduttore televisivo, lo sappiamo benissimo, non ha mai nascosto di essere un tipo piuttosto ipocondriaco. Ecco. È nel corso della sua recentissima intervista che il buon Sebastiani ha spiegato l’origine di tutto. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, alla sola età di 7 anni, Amadeus sia stata ricoverato per circa due mesi a causa di una nefrite, infiammazione che colpisce i reni. E che questo momento l’hanno fortemente traumatizzato. “Fu un momento molto difficile che probabilmente non ho mai superato.Oggi le malattie mi terrorizzano”, ha detto il conduttore sulle pagine del giornale. Svelando, inoltre, di essere proprio questo il motivo che lo spinge a seguire un’alimentazione equilibrata.

“Fra mangiare e bere come non ci fosse un domani ed esser costretto ad assumere farmaci per tutta la vita per il colesterolo, preferisco un’alimentazione sana e facendo a meno delle medicine”, ha detto Amadeus. Cosa ne penserà, però, la bella Giovanna di questo aspetto del carattere di suo marito? Beh, si amano alla follia. E com’è giusto che sia l’ha accettato senza troppe remore. “Lo prendiamo in giro dal mattino alla sera. Scherzandoci sopra. Altrimenti usciremmo pazzi”, ha rivelato la bellissima.

Conoscevate questo inedito retroscena?