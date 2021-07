Purtroppo, è proprio confermato: “addio” ai programmi della Domenica pomeriggio di Barbara D’Urso, cosa ha detto in merito Pier Silvio Berlusconi.

Se ne parlava da diverso tempo, è vero. Soltanto adesso, però, ne abbiamo la conferma: Barbara D’Urso non sarà più una presenza fissa della nostra Domenica pomeriggio e sera. Avete letto proprio bene, si! Nonostante l’impegno con Pomeriggio Cinque continui a partire da Settembre prossimo, Live-Non è la D’Urso e Domenica Live hanno clamorosamente salutato il loro pubblico a fine stagione scorsa. A darne la conferma, come raccontato anche in alcuni nostri articoli, sono stati i nuovi palinsesti Mediaset presentati Giovedì 1 Luglio. È proprio in questa occasione che oltre a parlare dell’addio di Alessia Marcuzzi all’azienda di Cologno Monzese, presentare nuovi programmi, annunciare graditi ed attesi ritorni, il dirigente Mediaset ha spiegato perché Barbara D’Urso non sarà più un volto della Domenica pomeriggio.

Cos’è successo, quindi? Perché Live-Non è la D’Urso e Domenica Live non andranno più in onda? Vediamo nel dettaglio le parole di Pier Silvio Berlusconi!

Barbara D’Urso, “addio” ai suoi programmi della Domenica: Pier Silvio Berlusconi

A partire dall’addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset fino al ritorno tanto atteso de La Talpa, sembrerebbe che la prossima stagione televisiva dell’azienda di Cologno Monzese sia ricca di incredibili sorprese. Anche Barbara D’Urso, come detto poco fa, purtroppo, dovrà dire al suo pubblico della Domenica. Stando a quanto si apprende dalle parole di Pier Silvio Berlusconi, infatti, sembrerebbe che né Live-Non è la D’Urso e né Domenica Live andranno più in onda. Al loro posto, come raccontato, vi saranno Anna Tatangelo, volto nuovo ed apprezzato di Mediaset, e Silvia Toffanin.

A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è successo? Perché i programmi della Domenica di Barbara D’Urso sono stati “ridimensionati”? A parlare è Pier Silvio Berlusconi. Ecco le sue parole: “Proviamo a cambiare un po’ genere, virando solo sull’attualità. Quel tipo di infotainment a 360 gradi, dalla politica alla cronaca e il gossip, dei suoi programmi domenicali, non ha più senso”. Ribadendo, però, di quanto la D’Urso sia una grande professionista e di come il suo lavoro durante l’emergenza Coronavirus sia stato enorme. “Credo sia importante riuscire a parlare a un pubblico che in settimana non c’è. Puntiamo a una scelta editoriale diversa per sperimentare nuove cose”, ha detto ancora il dirigente Mediaset.

Cosa ne pensate di questa drastica decisione di Mediaset?