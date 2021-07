Carlo Conti mette tutti al corrente del lieto evento: “Benvenuta”, new entry; pioggia di likes per l’annuncio a sorpresa del conduttore.

È uno dei conduttori più amati della nostra tv. Presto tornerà in onda con una nuova edizione di Tale Quale Show, con un cast che si prospetta stellare. Parliamo proprio di lui, Carlo Conti, il presentatore fiorentino tra i più famosi e seguiti del nostro mondo dello spettacolo. Seguito anche su Instagram! Si, perché forse non tutti sanno che il conduttore è molto attivo anche sui social, dove condivide foto e video con i suoi followers.

Ebbene, proprio qualche ora fa, Carlo Conti ha condiviso con i suoi fan uno scatto dolcissimo! Ha presentato a tutti il nuovo arrivo in casa. Curiosi di scoprire di più? Vi sveliamo tutto!

Carlo Conti mette tutti al corrente del lieto evento: new entry in famiglia, benvenuta Gina!

New entry a casa di Carlo Conti! La nuova arrivata si chiama Gina ed è una dolcissima cagnolina che ha fatto impazzire il web. Pioggia di cuoricini e commenti per il post condiviso dal conduttore sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 350 mila followers. Si tratta di un cucciolo di Breton, dal musetto bianco e le orecchie marroni.

Tantissimi i personaggi noti che hanno dato il benvenuto alla nuova amica a quattro zampe, lasciando un commento al post. Da Rudy Zerbi a Vanessa Incontrada, da Antonella Clerici a Manila Nazzaro. Tutti pazzi per la nuova cagnolina:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

E voi, cosa aspettate a lasciare un like alla tenera foto della cucciola Gina? Nel frattempo, segnatevi la data: la nuova edizione di Tale e Quale Show partirà il 17 settembre, in prima serata, su Rai 1. Tra i concorrenti in gara, anche due ex gieffini, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.