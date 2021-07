Cristina Cappelli, chi è la splendida Matilda in “Generazione 56k”: età, Instagram, la drastica decisione e vita privata

Cristina Cappelli è la splendida Matilda nella serie televisiva “Generazione 56K”, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Dall’età alla vita privata: tutti i dettagli.

È uscito sulla piattaforma Netflix soltanto da pochissimi giorni, eppure non si fa altro che parlare di “Generazione 56K”. Composto da ben otto episodi, la serie televisiva ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio successo. Non l’avete ancora vista? Cosa aspettate? Prima di farlo, però, siamo certi che questo è l’articolo che fa al caso vostro soprattutto se volete conoscere qualche dettaglio in più sui suoi protagonisti. Nella serie televisiva, infatti, c’è anche lei: Cristina Cappelli! Avete letto proprio bene, si! Nel ruolo di Matilda, l’attrice interpreta il ruolo di una donna che è in procinto di sposarsi, ma quando rivede Daniel, con il quale ha condiviso l’infanzia, è come se tutte le sue certezza iniziassero a traballare.

Insomma, una serie televisiva piuttosto avvincente, c’è poco da dire. In attesa, però, di poterla vedere, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla giovanissima e bellissima Cristina? A partire dall’età fino alla vita privata e la sua città di origine, vi racconteremo tutto ciò che occorre sapere su di lei.

È Matilda in “Generazione 56k”, chi è Cristina Cappelli? Età, Instagram e da dove viene

Cosa occorre sapere, quindi, su Cristina Cappelli? Lei è Matilda nella serie televisiva “Generazione 56k”, disponibile su Netflix a partire dal 1 Luglio. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più su di lei? Ci pensiamo noi!

Purtroppo, le informazioni che abbiamo su Cristina Cappelli sono davvero pochissime. Stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che la giovanissima Matilda della serie televisiva sia nata a Sala Consilina, in provincia di Salerno in Campania. E che, sin da piccola, abbia avuto la passione per la recitazione. Tanto è vero che, seppure giovanissima, la bella Cappelli vanta di un curriculum davvero impressionante. Sul web, infatti, si legge che ha lavorato con grandissimi nomi del cinema italiano. A partire, quindi, dal grandissimo Massimo Boldi e Christian De Sica. Fino a Maurizio Crozza nel 2017.

La drastica decisione del passato e vita privata

Sin da bambina, quindi, Cristina ha avuto la passione per la recitazione. Tanto è vero che lascia la sua città natale per studiare alla scuola di recitazione milanese di Paola Grassi. In seguito, è volata a New York. Ed, infine, è ritornata in Italia. Ed, in particolare, a Roma.

Della sua vita privata, invece, sappiamo davvero poco e niente!