La famosa attrice si è sottoposta ad un’operazione all’occhio: l’immagine dall’ospedale

Tramite Instagram la nota attrice ha annunciato ai fan di aver subito un’operazione all’occhio: nella didascalia della foto spiega tutto.

Ironia e simpatia sono sempre state ingredienti fondamentali del suo fascino: l’attrice che ci ha fatto tanto divertire interpretando suor Costanza in “Che Dio ci aiuti” su Rai 1 al fianco di Elena Sofia Ricci ha sempre sfoggiato un sorriso meraviglioso.

Parliamo ovviamente di Valeria Fabrizi che, anche in un momento un po’ complicato come può essere quello di un’operazione, non ha perso la sua voglia di scherzare: lo ha dimostrato proprio con un post sul suo seguitissimo profilo Instagram in cui la si vede con un occhio bendato.

Sotto la foto, la moglie dell’attore Tata Giacobetti ha raccontato cosa le è successo.

Valeria Fabrizi, il messaggio dopo l’operazione: le parole dell’attrice

“C’è’ chi si fa le punturine c’è’ che si fa il botox c’è’ chi si fa la bleferoplastica e io …? Ho fatto la cataratta”, ha scritto la Fabrizi. Sempre bellissima anche ad 84 anni, l’attrice ha così spiegato con leggerezza il problema che ha dovuto affrontare.

Un’operazione di breve durata ma delicata: la cataratta può portare ad un calo della vista ed è necessario intervenire per scongiurare il pericolo che ciò si verifichi. La battuta della famosa attrice ha conquistato migliaia e migliaia di like ed ha attirato tanti commenti di sostegno da parte di fan e personaggi noti come Monica Leofreddi, Diana Del Bufalo, Patrizia Pellegrino.

Al di là dell’ironia di Valeria, c’è da ammettere che proprio lei è una delle poche donne dello spettacolo a non aver ceduto alla tentazione della chirurgia estetica restando ugualmente splendida come agli inizi della sua carriera.