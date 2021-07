Avete mai visto l’auto che guida Sharon Fonseca, la compagna del mitico Gianluca Vacchi? È pazzesca: è stato il suo regalo di San Valentino!

È la vera e propria star di Instagram, Gianluca Vacchi. Attivissimo sul suo canale social ufficiale, l’imprenditore, oltre che essere solito a comunicare con i suoi sostenitori, non perde mai occasione di poter mostrare loro la sua vita. Non soltanto, infatti, il buon Vacchi strappa un sorriso a tutti i suoi followers per la sua immensa simpatia, ma, spesso e volentieri, li rende anche partecipi delle sue giornate. Lo ha fatto, ad esempio, anche qualche mese fa. Quando, in occasione della festa degli innamorati, Gianluca non ha potuto affatto fare a meno di mostrare il regalo “speciale” fatto alla sua dolcissima compagna.

Da poco diventati genitori della piccola Blu Jerusalema, Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi formano una famiglia davvero stupenda. Ma cosa sappiamo, però, su di loro? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della loro e faraonica casa. Adesso, invece, siete curiosi di sapere che auto guida la giovanissima compagna di Gianluca Vacchi? Ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo: è davvero pazzesca!

Che auto guida Sharon Fonseca, la compagna di Gianluca Vacchi? È favolosa!

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Gianluca Vacchi non ha affatto potuto fare a meno di mostrare ai suoi sostenitori l’auto che guida la sua compagna. Recentemente, vi abbiamo parlato del “bolide” dell’imprenditore, è vero. Adesso, invece, vi mostriamo il regalo speciale che il buon Vacchi ha fatto alla sua dolcissima mamma per il giorno di San Valentino.

A mostrare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. Nel giorno dedicato a tutti gli innamorati, Gianluca Vacchi ha condiviso un video in cui si lascia riprendere mentre consegna alla giovane Sharon il suo regalo. Volete vederlo anche voi? Eccolo qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Completamente rivestita di bianco, l’auto di Sharon Fonseca è davvero strepitosa. E, senza alcun dubbio, anche il suo prezzo non è affatto da poco.

Cosa ci dite? Vi piace l’auto di Sharon? A noi si, tantissimi! Compliementi!