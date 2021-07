Giulia Salemi ha scelto il colore dell’estate, il fucsia: nell’ultimo post pubblicato indossa un abito meraviglioso, che ha conquistato tutte! Conoscete la marca!

Diventa sempre più popolare, la bellissima Giulia Salemi. Dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP 5 i fan sono aumentati a dismisura: è diventata, inoltre, la regina della cronaca rosa anche grazie alla sua love story. Nella casa di Cinecittà ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, ex velino con cui oggi vive una storia d’amore da sogno. I due nelle ultime settimane sono esplosi ancora avanti le luci dei riflettori: tra le tante hit estive di quest’anno, è spuntata fuori anche ‘L’estate più calda’, cantata da Pierpaolo Pretelli e Giorgina. Nel videoclip del brano Giulia Salemi è la protagonista: verso la fine indossa un abito fucsia che ha postato anche sui social. In tante sono curiose di conoscere dettagli sull’abito: il prezzo vi stupirà!

Giulia Salemi conquista tutti con l’abito fucsia: conoscete la marca? Il prezzo vi stupirà

Nell’ultimo post su Instagram, Giulia Salemi è immortalata con il suo abitino fucsia che indossa anche nel videoclip ‘L’estate più calda’ cantata da Pierpaolo Pretelli e Giorgina. “Backstage della mia scena preferita del videoclip ‘l’estate più calda’” scrive la Salemi come didascalia: quel vestito è davvero pazzesco.

Il rosa è il colore dell’estate 2021 e Giulia Salemi lo sa: per questo ha scelto questo magnifico abito color fucsia per incantare, come sempre, tutti. Ecco lo scatto:

Tantissime vorrebbero conoscere i dettagli dell’abito che indossa l’ex gieffina. Parliamo di Les Filles d’Eva, un brand che ha conquistato già molti VIP. Il prezzo vi stupirà perchè non parliamo di cifre inaccessibili: l’abito aderente fucsia con allacciatura ad intreccio costa 81 euro.

La simpatica e bella influencer ha sempre regalato magnifici look ai suoi fan! Ricordate quelli al GF VIP?