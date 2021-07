La famosissima attrice è diventata mamma lo scorso aprile: l’ha annunciato soltanto adesso, le sue parole hanno fatto commuovere tutti.

La famosissima attrice dopo il burrascoso divorzio da Jhonny Depp ha deciso di cambiare la sua vita. Parliamo di Amber Heard, la celebre attrice statunitense che ha recitato al fianco di grandi del mondo del cinema come Nicolas Cage, Channing Tatum, Nicole Kidman. Amber ha avuto una storia con Jhonny Depp che è stata al centro della cronaca rosa: dopo soli 15 mesi di matrimonio, Amber chiese il divorzio sostenendo di aver subito violenze fisiche quando lui era ubriaco. Oggi, l’attrice ripone i riflettori su di sé: ha annunciato di esser diventata mamma lo scorso aprile.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

E’ diventata mamma lo scorso aprile: la famosa attrice l’ha annunciato soltanto adesso, parole da brividi

“Sono così entusiasta di condividere con voi questa notizia” ha scritto Amber Heard sui social, come didascalia ad una foto che la vede con una neonata tra le braccia. “Quattro anni fa ho deciso che volevo avere un figlio” ha proseguito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amber Heard (@amberheard)

“Volevo farlo alle mie condizioni. Ora apprezzo quanto sia radicale per noi donne pensare in questo modo a una delle parti più fondamentali del nostro destino. Spero che arriviamo a un punto in cui è normale non volere un anello per avere una culla. Una parte di me vuole sostenere che la mia vita privata non è affare di nessuno. Capisco anche che la natura del mio lavoro mi obbliga a prenderne il controllo. Mia figlia è nata l’8 aprile 2021. Si chiama Oonagh Paige Heard. Lei è l’inizio del resto della mia vita” è il meraviglioso messaggio che ha lanciato l’attrice.

Leggi anche Johnny Depp, vita privata: tutti gli ex amori ed il divorzio con Amber Heard

Sua figlia è nata tramite utero in affitto: lo scorso aprile la vita di Amber è cambiata e ne è felicissima.