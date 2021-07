Quanto guadagnano coppie e tentatori durante l’esperienza a Temptation Island? Cifra da urlo, resterete di stucco.

Finalmente ci siamo! L’appuntamento più atteso dell’estate è iniziato mercoledì 30 giugno: una nuova edizione di Temptation Island è partita su Canale 5, per la gioia dei telespettatori. Che, anche quest’anno, seguono con passione le vicende delle coppie che hanno deciso di mettersi in gioco nel docu reality di Canale 5. E, come sempre, a mettere in crisi il loro amore ci proveranno nuovi tentatori e tentatrici, pronti a sfoderare tecniche di seduzione.

Ma in tanti si saranno chiesti: quanto guadagnano le coppie e i tentatori durante il percorso nel programma di Maria De Filippi? Ecco cosa è emerso, resterete senza parole!

Temptation Island, quanto guadagnano coppie e tentatori? Cifre da capogiro

State seguendo questa nuova edizione di Temptation Island? Se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle! In attesa di scoprire come si evolverà il viaggio nei sentimenti della coppie, c’è una curiosità davvero interessante che riguarda proprio i protagonisti del reality. Sapete quanto guadagnano? Secondo quanto riportato da Dagospia in merito all’edizione del 2017, i protagonisti hanno ricevuto intorno ai 1800 euro per due settimane: una cifra che sarebbe aumentata in caso di permanenza fino alla fine del programma. Non sappiamo, ovviamente, se la cifra sia simile anche per le edizioni più recenti, ma, se così fosse, sarebbero numeri davvero notevoli.

Il programma, inoltre, regala molta popolarità ai protagonisti: grazie al programma, i profili social dei ragazzi crescono a dismisura! In tanti, dopo la partecipazione al reality, iniziano una carriera da influencer: accadrà anche per alcuni dei protagonisti di questa edizione? Staremo a vedere! Nel frattempo, segnatevi la data: la seconda puntata di Temptation Island andrà in onda lunedì 5 luglio e non mercoledì sera. Filippo Bisciglia è pronto a mostrarvi tantissimi video infuocati!