Stash ha mostrato una foto del passato con la sua mamma: era piccolissimo! Antonio, il celebre cantante dei The Kolors, ha scritto meravigliose parole.

Stash Fiordispino, da tutti è conosciuto così. Il suo nome è Antonio ed è il celebre cantante del gruppo musicale, The Kolors. Lo abbiamo conosciuto ad Amici di Maria de Filippi, nel 2015: in quella edizione a vincere fu proprio lui con la sua band. Da lì ad oggi ne ha fatta di strada: oggi i The Kolors sono una delle band più famose d’Italia. Antonio Stash ha una sorella di nome Flavia: sui social una foto fece commuovere tutti. Guardate cosa pubblicò il celebre cantante.

Qui era piccolissimo con sua mamma: “Sei la mia vita”, un dettaglio è incredibile

Lo scorso febbraio Antonio Stash dei The Kolors pubblicò una meravigliosa fotografia del passato. E’ con la sua mamma e sua sorella, Flavia: mamma e figli con il meraviglioso sfondo del Duomo di Amalfi.

Non avevamo mai visto Stash da piccolino: era davvero dolcissimo! Ha pubblicato questa fotografia del passato in occasione del compleanno della mamma. La dedica è da brividi: “Buon compleanno alla mia mamma… alla persona che mi ha insegnato a vedere il bello della vita in ogni momento… anche quando proprio non riuscivo a vederlo.E quante cose sto capendo ora…Auguri mamy. Sei la mia vita!”. Tutti hanno notato l’incredibile somiglianza tra Antonio oggi e la sua mamma!

Chi è Flavia Fiordispino

Sulla sorella del celebre cantante non si sa molto. Flavia Fiordispino è lontana dalle luci dei riflettori: sul suo conto sappiamo che è nata nel 1985, si occupa di cosmesi naturale ed ama gli animali! Nel luglio del 2018 si è sposata.