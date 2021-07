Ha raccontato un retroscena sul suo passato, sulla sua vita prima di diventare una diva: ecco le parole di Sophia Loren al portale Io Donna.

Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, è la celebre attrice italiana. E’ considerata una delle più grandi della storia del cinema: l’American Film Institute l’ha inserita al 21esimo posto tra le migliori interpreti di tutti i tempi. E’ stata inoltre onorata con la famosissima stella di Hollywood, la ‘Hollywood Walk of Fame’. La sua è una vita indescrivibile: le sue parole in una lunga intervista a Io Donna hanno messo i brividi a tutti i lettori. Ecco cosa ha raccontato sulla sua sfera privata.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Sophia Loren, dolente racconto sulla sua sfera privata: retroscena emozionante e tragico allo stesso tempo

Sophia Loren nel 2017, ai microfoni di Io Donna, ha raccontato dettagli e retroscena sulla sua vita, assaporata al massimo.

Leggi anche David Di Donatello, Sophia Loren migliore attrice protagonista: ‘Senza cinema non posso vivere’, il discorso da brividi

Sul suo passato, sugli inizi della sua carriera, ha raccontato un retroscena emozionante e tragico allo stesso tempo:

“Ho vissuto digiuna di tutto, da ragazza di Pozzuoli, durante la Guerra. Sono finita a Roma per caso. Non era facile per me capire cosa avevo dentro, cosa volevo fare, come potevo rispettare l’educazione ricevuta da mia madre. Io andavo un po’ di qua, un po’ di là… Dico una cosa grossa: dovessi avere 20 anni o iniziare la mia carriera oggi? Nonostante la guerra, forse è stato più facile ai miei tempi”.

L’attrice ha proseguito parlando del mondo del cinema oggi. Ha parlato a chi oggi prova ad entrare in questa realtà: “Per le ragazze, oggi, mi sembra tutto estremamente complicato: l’educazione, i rapporti personali, i modelli imposti dalla società, questi social… Io ho semplicemente vissuto tutto con positività. Ed è bastato, sempre” sono le parole della diva.

“Ed è bastato, sempre. Cerco di fare ogni giorno qualcosa di positivo non solo per me ma anche per le persone che mi circondano. Il senso delle mie giornate è molto semplice: godere di ogni bella notizia mi raccontano i miei figli. Mi riempie di gioia la bellezza dei miei nipoti” ha concluso.