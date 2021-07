Belen Rodriguez ha partorito? Il messaggio di Cecilia fa sognare i fan

Belen Rodriguez ha partorito? Il messaggio pubblicato dalla sorella Cecilia sui social fa sognare i fan: ecco di cosa si tratta

La showgirl Belen Rodriguez è in attesa della sua seconda figlia. Dopo la fine della storia d’amore con il ballerino e presentatore Stefano De Martino, con il quale ha avuto un figlio, Santiago, la modella argentina si è legata sentimentalmente ad Antonio Spinalbese. La loro storia d’amore è sembrata sin da subito una relazione seria, diversa dalle precedenti avute dalla Rodriguez. I due hanno subito deciso di allargare la famiglia (anche se per Antonio si tratta della prima figlia). La coppia è in attesa di Luna, nome scelto per la femminuccia in arrivo.

Belen Rodriguez ha partorito? Il messaggio di Cecilia

I fan sono in attesa della nascita di Luna, secondogenita di Belen Rodriguez. La showgirl argentina è alla 35esima settimana di dolce attesa, ma non ha ancora partorito. Il messaggio della sorella Cecilia, pubblicato tra le stories di Instagram, fa però sognare i fan. La compagna di Ignazio Moser ha infatti pubblicato una foto del cielo, riprendendo la luna, ed ha aggiunto: “Aspettando Luna…“. Cecilia ha poi taggato la sorella e il suo nuovo compagno.

Essendo nella trentacinquesima settimana di gravidanza, la famiglia Rodriguez dovrà attendere ancora un po’ prima di accogliere la nuova arrivata. L’attesa, però, potrebbe durare veramente pochi giorni.

La famiglia al momento si sta godendo un po’ di sano relax alle Isole Eolie. Cecilia e Jeremias, insieme ai rispettivi compagni Ignazio Moser e Deborah Togni, nelle scorse ore si sono fermati a Catania, gustando granita e brioche. In seguito sono salpati nuovamente, raggiungendo Lipari e Panarea. Belen ha invece pubblicato una stories, scrivendo: “Per me questo posto è il paradiso: l’isola di Albarella“.