Enzo Miccio si è infortunato: il weeding planner si è fatto male ed ha mostrato le fasciature, cos’è successo? Spiacevole incidente.

Chi è che non conosce il mitico e simpaticissimo Enzo Miccio? Colonna portante di tantissimi programmi di successo, a partire dal famoso “Come ti vesti” al seguitissimo “Shopping Night”, il buon campano è anche un famosissimo ed amatissimo wedding planner. Sapete che lo stratosferico matrimonio di Elettra Lamborghini e il suo Afrojack è stato proprio organizzato da Miccio? Si, avete letto proprio bene! È stato il simpaticissimo Enzo a curare ogni cosa nei minimi dettagli delle nozze.

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, qualche ora fa Enzo Miccio non ha perso occasione di poter condividere con il suo amatissimo pubblico cosa gli è successo in queste ultime ore. Non conosciamo proprio la dinamica dei fatti, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: Enzo Miccio si è infortunato. E, sul suo canale social ufficiale, si è mostrato con le fasciature. Fortunatamente, nulla di grave. Ed è proprio il diretto interessato a tranquillizzare i suoi followers. In ogni caso, però, scopriamo cos’è successo.

Enzo Miccio infortunato: cos’è successo? Lo spiacevole incidente

Sempre solito ad aggiornare il suo pubblico social su tutto quanto gli accade, pochissime ore fa, Enzo Miccio non ha affatto potuto fare a meno di rivelargli cosa gli è successo in queste ultime ore. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo cosa sia accaduto realmente, fatto sta che il simpaticissimo ed amatissimo wedding planner si è infortunato.

A svelare ogni cosa, è stato il diretto interessato. È proprio attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale che Enzo Miccio ha mostrato le sue fasciature. Spiegando, quindi, al suo pubblico cos’è successo. Fortunatamente, sembrerebbe che non sia affatto nulla di grave. In ogni caso, però, lo spiacevole inconveniente c’è stato. A questo punto, però, ci chiediamo: cos’è accaduto? Il buon Miccio non è sceso nei dettagli. Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che sia caduto da un tacco 12.

“Niente di grave per fortuna”, scrive Enzo Miccio in questa Instagram Stories dove mostra il piede con le fasciature, spiegando cos’è successo. Non ci resta che augurargli una velocissima ripresa!