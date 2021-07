La famosa conduttrice si sposa: l’annuncio a sorpresa è arrivato in diretta, nessuno se lo aspettava!

La famosa conduttrice si sposa: l’annuncio a sorpresa è arrivato in diretta, durante la trasmissione, nessuno se lo aspettava!

Un annuncio inaspettato, arrivato in diretta tv. Al termine della puntata della nota trasmissione Mediaset, la conduttrice e giornalista ha comunicato che sta per convolare a nozze! Una notizia inaspettata, accolta con gioia dallo studio.

“Domenica sarà una giornata molto particolare per te”, ha esordito il suo collega in tv.. Curiosi di scoprire chi è che ha pronunciato il fatidico sì proprio nella giornata di oggi, domenica 4 luglio? Ve lo sveliamo subito!

La famosa conduttrice si sposa: l’annuncio in diretta a Quarto Grado, che gioia!

Alessandra Viero si sposa! La conduttrice e giornalista, volto della trasmissione di Rete Quattro Quarto Grado, si è unita in matrimonio col suo compagno proprio nella giornata di oggi, domenica 4 luglio. Ad annunciarlo è stata proprio lei, al termine della puntata di Quarto Grado andata in onda qualche giorno fa. A darle il “la” è stato il suo collega Gianluigi Nuzzi: “Domenica sarà una giornata molto particolare per te, a te va tutto l’abbraccio di Quarto Grado” e la Viero non ha potuto che confermare: “Si, mi sposo! Sarà una cerimonio fatta con pochi intimi, i familiari e gli amici più stretti”, spiega la conduttrice.

“Mi fa piacere condividere questa notizia con voi che siete la mia seconda famiglia”, esclama Alessandra, riferendosi al team di Quarto Grado. La giornalista è ormai una presenza fissa della trasmissione, di cui ha fatto parte dal 2013 al 2016, per poi tornare nel 2017. “Un abbraccio a Fabio”, ha aggiunto Gianluigi Nuzzi, nominando lo sposo. Il compagno di Alessandra Viero è Fabio Riveruzzi, estraneo al mondo della tv. Dal loro amore, nel 2017, è nato Roberto Leone.

Non possiamo che mandare i nostri auguri di cuore agli sposi, augurando loro tanta felicità!