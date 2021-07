Da quanto si dice sul web, sembrerebbe che Giulia Pelagatti sia la nuova velina di Striscia la Notizia, ma chi è? Dalla sua età al fidanzato: cosa sappiamo!

Insieme a Talisa Ravagnani, sembrerebbe che anche Giulia Pelagatti sia la nuova velina di Striscia la Notizia. Seppure, fino a questo momento, non ci siano state conferme o smentite da parte delle dirette interessate, stando a quanto si apprende dal settimanale “Nuovo”, sembrerebbe che saranno proprio le due giovanissime e talentuose ragazze a prendere il posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sul bancone di Striscia. Cosa sappiamo, però, su di lei? Il suo nome non vi risulta affatto nuovo? Avete più che ragione! Così come la sua “collega”, anche Giulia ha preso parte ad Amici, esattamente l’edizione dell’anno 2017. E si è facilmente contraddistinta per il suo immenso talento e bravura.

In attesa, però, di sapere se, quanto detto dal settimanale “Nuovo”, è proprio la realtà dei fatti, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? Ebbene, ci pensiamo noi! A partire dalla sua età fino alla sua vita privata, vi spiegheremo dettagliatamente tutto quello che sappiamo su Giulia Pelagatti.

Giulia Pelagatti è nata a Prato, in Toscana, il 5 Aprile del 1999. Subito dopo aver conseguito il diploma in Scienze Umano presso il liceo della sua città, la giovanissima ha iniziato a prendere parti a diversi corsi di danza. Impossibile, infatti, dimenticare il suo ingresso nella FIDS (Federazione Italiana danza sportiva) e, nel 2016, nella scuola di Amici. Da quel momento, nonostante il suo percorso nel talent di Maria De Filippi, non sia andato a buon fine, la giovanissima Giulia ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, qualche anno dopo, ha preso parte al corpo di ballo di Colorado Cafè, ma ha avuto anche la possibilità di ricevere una borsa studio all’interno del Conservatory of Dance di Phoenix.

Della sua vita privata, purtroppo, sappiamo davvero poco e nulla. Sul web, si dice che Giulia abbia avuto una relazione con Riki, suo compagno di viaggio ad Amici. Attualmente, però, non sappiamo se sia single oppure no. Seppure attivissima sul suo canale social ufficiale, non c’è alcuna foto che faccia capire il suo status sentimentale di adesso.

Stando a quanto si apprende da Witty Tv, sembrerebbe che Giulia abbia un unico grande rimpianto: quello di non aver studiato alla Scala di Milano.

