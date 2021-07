E’ stato sicuramente uno dei protagonisti assoluti del seguitissimo reality La Talpa: lo ricordate? Oggi, a distanza di 13 anni, appare così: incredibile!

La Talpa è un reality show che abbiamo avuto modo di vedere negli anni passati; nel programma abbiamo visto un gruppo di concorrenti vip, i cosiddetti “sospettati” o indagati. Lo scopo del gioco è quello di cercare di trovare e smascherare “la talpa”, ossia un sabotatore, che si nasconde in incognito tra i concorrenti e che cerca, attraverso piccoli atti, di far perdere le prove, di creare ‘caos’ e tanto altro, ma il tutto ovviamente senza farsi notare.

Leggi anche La talpa, ricordate il vecchio programma? Dopo 12 anni la clamorosa notizia

Nella foto che vi abbiamo mostrato in alto, è presente uno dei protagonisti che ha fatto parte della terza edizione del reality, stiamo parlando di Franco Trentalance. La terza edizione è andata in onda nel 2008, con la conduzione di Paola Perego, e proprio Trentalance era la famosa ‘talpa’: lo ricordate? Ebbene, da allora sono passati circa 13 anni, la domanda che sorge spontanea è: come sarà cambiato l’ex concorrente del reality?

E’ stato uno dei protagonisti de La Talpa: com’è oggi a distanza di 13 anni

Nella foto che vi abbiamo mostrato, è presente Franco Trentalance, il famoso sabotatore del programma nella sua terza edizione di trasmissione. Questa edizione è stata condotta da Paola Perego e ha visto trionfare Karina Cascella. Ebbene, da allora sono passati circa 13 anni, perchè, la terza stagione è andata in onda dal 9 ottobre 2008, al 27 novembre.

La domanda che ovviamente ci poniamo è: come sarà cambiato Franco Trentalance? Ebbene, osservate la foto in basso, cosa ne pensate? Trentalance, osservando lo scatto, non sembra assolutamente cambiato!

Sono trascorsi tanti anni, ma la ‘talpa’ della terza edizione, è rimasto uguale! Ricorderemo che, Franco è stato bravissimo, muovendosi con astuzia e tenacia, e mettendo in difficoltà davvero tutti, persino gli spettatori!