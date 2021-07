Ha prestato il volto fin dalla prima stagione all’affascinante e impulsivo dottor Alex Karev nell’iconico “Grey’s Anatomy”: ricordate in quale indimenticabile film ha recitato Justin Chambers?

Per sedici lunghi anni ha vestito i panni del dottor Alex Karev nell’iconico Grey’s Anatomy. Justin Chambers ha conquistato il pubblico con il suo talento, regalando sfumature diverse e realistiche al suo eccezionale personaggio. Durante le prime stagioni lo abbiamo visto come un uomo cinico, disincantato e determinato, per poi trasformarsi uno dei volti più amati della celebre serie tv. Karev è cresciuto sotto i nostri occhi, svelando la sua profonda sensibilità e il suo immenso cuore, complice anche l’indubbia bravura del suo interprete. Prima di approdare nella ormai iconica serie tv, Justin Chambers aveva recitato in un film indimenticabile al fianco di una vera e propria star mondiale: ricordate quale?

Justin Chambers prima di Grey’s Anatomy: lo ricordate nel celebre film?

Originario di Springfield, forse non tutti sanno che l’attore ha anche un gemello. Con lui si trasferì a Parigi appena terminati gli studi e intraprese la carriera di modello. Si appassionò al teatro e così si avvicinò alla recitazione, alla tv e al cinema. Il suo debutto arrivò con la partecipazione a “Destini” a cui seguirà il film “D’Artagnan”.

A far conoscere al pubblico il suo talento, tuttavia, fu un film molto amato nel quale recitò al fianco di una vera e propria star mondiale e ad un attore premio Oscar. Quale? Ebbene, forse non tutti lo ricordano o lo hanno riconosciuto, ma Justin Chambers ha recitato in “Prima o poi mi sposo”. Il celebre film che vede protagonisti Jennifer Lopez e Matthew McConaughey, è una commedia romantica di grande successo. Chambers interpretava “Massimo”, amico di infanzia della protagonista di lei innamorato e promesso “sposo” su insistenza della famiglia.

Non vediamo l’ora di scoprire come continuerà la sua brillante carriera, e voi?