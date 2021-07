Simona Ventura sorprende, ha reso noto un video molto particolare: provate a non rimanere di stucco davanti a queste immagini.

Oggi, i social fanno parte della nostra quotidianità, e non riusciamo più a farne a meno. Siamo avvezzi a condividere immagini, pubblicare video e fare storie, e ancora visualizzare, commentare, e tanto altro. Al centro dell’attenzione sono ovviamente i personaggi del mondo dello spettacolo, che con profili instagram da migliaia e migliaia di follower, non passano inosservati.

Leggi anche Simona Ventura in costume incanta Instagram: pioggia di complimenti per la conduttrice

Sicuramente, a riscontrare grande apprezzamento, in televisione e anche sul web, è lei, Simona Ventura. La bellissima e bravissima conduttrice, se proprio non lo sapete, ha un profilo instagram di oltre un milione di follower. Qui, condivide spesso immagini, professionali, ma anche private; e a non passare inosservato è stato il suo ultimo post, infatti, la Ventura ha reso noto un video davvero particolare: resterete di stucco davanti a queste immagini.

“Non sono maniacale ma…”: Simona Ventura lo mostra chiaramente

Simona Ventura è una conduttrice amatissima e apprezzatissima. In televisione, l’abbiamo vista al timone di diverse trasmissioni, e non ci ha mai deluso! Vi abbiamo anticipato che Simona ha un profilo social di oltre un milione di follower e qui, è avvezza condividere diversi scatti, belli e particolari.

Leggi anche Simona Ventura, avete mai visto la sua casa? Dal soggiorno alla cucina: è meravigliosa!

Molto particolari, dobbiamo ammettere: il motivo? Nelle ultime ore, la conduttrice ha reso noto un video che non poteva assolutamente passare inosservato: “Non sono maniacale ma… “, osservate voi in basso e capirete:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)



Ebbene sì, sembrerebbe proprio che Simona ami l’ordine, lei stessa ha scritto: “Non sono maniacale, ma vedere pulito e ordinato mi rilassa, è più forte di me”. Nel video vediamo la bellissima conduttrice alle prese con le pulizie, e in sottofondo, ascoltiamo la canzone del momento, ‘Mille’, di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti.