Dopo l’addio al calcio, per l’ex bomber della serie A parte una nuova avventura: l’ha appena svelato sui social.

Proprio pochissime ore, l’ex bomber della Serie A non ha perso occasione di poter condividere con i suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. A distanza di poco più di un anno dal suo “addio” al calcio, sembrerebbe che il giocatore famosissimo sia pronto a vivere una nuova e clamorosa avventura. Abbandonando, quindi, ciò per cui ha lavorato fino a pochi giorni fa. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato. Sul suo canale social ufficiale, infatti, l’ex bomber ha annunciato questa sua nuova avventura a tutto il suo pubblico social.

L’annuncio che l’ex bomber della seria a ha condiviso con i suoi sostenitori è stato talmente a sorpresa ed incredibile tanto che, in un vero e proprio batter balendo, io suo pubblico e letteralmente impazzato di gioia. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi parliamo? E, soprattutto, cosa è esattamente successo? Scopriamo tutti o dettagli.

Annuncio a sorpresa dell’ex bomber: per lui inizia una nuova avventura dopo l’addio al calcio

Era esattamente l’8 maggio scorso quando Alessandro Matri, dopo una stagione piuttosto “particolare” per via dell’emergenza coronavirus, annunciava di essere pronto ad appendere le scarpe al chiodo. Dopo una carriera immensa come attaccante in diverse società calcistiche, il compagno di Federica Nargi aveva deciso di dire addio al calcio per iniziare la sua carriera da dirigente sportivo. A distanza di poco più di un anno da quel momento, però, sembrerebbe che il buon Matri sia pronto a vivere una nuova avventura. È proprio questo, infatti, che ha lasciato intendere con questo suo ultimo post Instagram.

È proprio attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale che Alessandro Matri ha salutato la sua recentissima esperienza nel mondo del calcio per dare inizio ad una nuova avventura. Non sappiamo di che cosa si tratta, al momento. Una cosa, pero, é certa: sarà un successo.

In bocca al lupo, caro Alessandro!