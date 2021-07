Papa Francesco è stato ricoverato al Policlino Gemelli di Roma per un intervento chirurgico: l’operazione era stata programmata.

L’abbiamo appena saputo: Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. È proprio questa la notizia che, in queste ultime ore, si sta leggendo sul web. Ci chiediamo: cos’è successo? Da quanto fa sapere la sala stampa vaticana, sembrerebbe che questa sia un’operazione programmata da tempo. E che proprio nella giornata di oggi, Domenica 4 Luglio, si va a svolgere presso il nosocomio della Capitale. Lo stesso che, esattamente nel 1992, ha ospitato Giovanni Paolo II per asportare il tumore benigno che aveva al colon.

Leggi anche –> Michelle Hunziker dice addio a Lilly: “Ho il cuore spezzato”, la cagnolina “non c’è più”

Stando a quanto si legge sul web, sembrerebbe che il Santo Pontefice sia arrivato in ospedale intorno alle 15 di quest’oggi nel massimo riserbo. E che, addirittura, nessuno dei degenti si sia accorto del suo arrivo. Sembrerebbe, infatti, che soltanto i medici e gli infermieri interessati all’operazione sappiano della presenza di Papa Francesco all’interno dell’ospedale. Scopriamo, però, insieme tutti gli ulteriori dettagli.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Papa Francesco ricoverato per un intervento chirurgico programmato: cos’è successo

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che proprio nella giornata di oggi, Domenica 4 Luglio, Papa Francesco sia stato ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma per un intervento programmato a causa di una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Di che cosa parliamo esattamente? Si legge che questa non sia altro che un’occlusione dovuta ad un’infiammazione dei diverticoli che, purtroppo, comporta un forte dolore addominale. Come dicevamo precedentemente, questo non è stato affatto un ricovero dell’ultima ora. Piuttosto, da quanto fa sapere la sala stampa vaticana, sembrerebbe che questo sia un intervento programmato da diverso tempo.

Arrivato al Policlinico in compagnia del suo autista e di uno stretto collaboratore, sembrerebbe che Papa Francesco verrà sottoposto all’intervento chirurgico in giornata. E che appena si svolgerà il tutto, si dice che l’operazione durerà pochissimo, verrà immediatamente diramato il bollettino medico.

L’operazione verrà svolta dal dottore Sergio Alfieri, direttore dell’Unità operativa di chirurgia digestiva.