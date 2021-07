Impossibile dimenticare la scelta del giovanissimo tronista di Uomini e Donne nel 2013, siete d’accordo? Sono trascorsi 8 anni da quel momento, com’è cambiata oggi l’ex corteggiatrice?

Sono trascorsi esattamente 20 anni da quando Maria De Filippi, dopo il talk show “Amici” del primo pomeriggio, decise di sostituirlo. E di sperimentare un nuovo format televisivo. Denominato Uomini e Donne e completamente concentrato su giovanissimi ragazzi e bellissima ragazze intenzionate a trovare l’amore, il programma si è proposto come un vero e proprio appuntamento al buio per centinaia e centinaia di fanciulli e fanciulle. In tutti questi anni, lo sappiamo benissimo: abbiamo conosciuti tantissimi tronisti e troniste. Ma anche diverse corteggiatrici ed, ovviamente, corteggiatori. Tra questi, però, non si può fare a meno di ricordarci di lei: l’ex scelta di Andrea Offredi nel 2013.

Entrata a far parte del programma di Maria De Filippi per corteggiare Andrea Offredi, adesso postino di C’è Posta per te, l’ex corteggiatrice ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé. Tanto è vero che, a fine del suo percorso, il giovanissimo tronista non ha potuto fare a meno di far ricadere la sua scelta su di lei. Da quel momento, sono trascorsi 8 anni e la loro storia d’amore è finita, ma siete curiosi di sapere com’è diventata oggi?

Ricordate la scelta a Uomini e Donne di Andrea Offredi nel 2013? Eccola oggi dopo 8 anni

Giunta in trasmissione per fare la corte al giovanissimo Andrea Offredi a Uomini e Donne nel 2013, l’ex corteggiatrice ha catturato l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Stiamo parlando proprio di lei: Claudia D’Agostino. La giovanissima campana, come ricorderete, si era presentata tra le “pretendenti” del modello. E, seppure con un percorso fatto di alti e bassi, era riuscita ad uscire dal programma proprio in sua compagnia. Certo, la loro storia d’amore non è proseguita, eppure la bellissima Claudia continua ad essere ricordata dal pubblico italiano. Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata, a distanza di 8 anni, la scelta di Andrea Offredi?

Da quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe che la bellissima Claudia D’Agostino abbia intrapreso una strada letteralmente diversa da quella delle televisione. E del mondo dello spettacolo. Cosa ce lo fa pensare? La risposta è semplice: i suoi scatti social! Sempre semplicissima e genuina, l’ex corteggiatrice non è affatto cambiata in tutti questi anni.

Vi piaceva Claudia?