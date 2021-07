La celebre coppia ha appena dato l’annuncio: presto diventeranno in tre. Le parole scritte dal neo papà hanno riempito il cuore di tutti i fan.

Presto diventeranno in tre. Il celebre allenatore di calcio, ex calciatore, presto diventerà papà. Parliamo di Filippo Inzaghi, chiamato da tutti Pippo. E’ stato campione del mondo e vicecampione d’Europa con l’Italia nel 2006 e nel 2000, ha inoltre vinto Champion League, Coppa Intercontinentale, e scudetti con le maglie del Milan e della Juve. Nella classifica dei gol segnati nelle competizioni UEFA è quinto: ha realizzato però negli ultimi mesi, il goal più bello della sua vita. La sua compagna, Angela Robusti, è in dolce attesa. L’annuncio ha fatto esplodere di gioia i fan.

“Presto saremo in tre”: l’annuncio della coppia ha riempito di gioia i fan

Pippo Inzaghi con un post sui social ha dato ai suoi fan una magnifica notizia. “E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo.. allora capisci che sarà per sempre..Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre. Ti aspettiamo ometto del nostro cuore.. Siamo già pazzi di te!” ha scritto l’allenatore di calcio su Instagram.

Con le sue parole ha annunciato anche il sesso del bebè che la compagna, Angela Robusti, porta in grembo. Sarà un maschietto e chissà se diventerà un calciatore di successo proprio come il suo papà.

La coppia sta insieme da circa tre anni: classe ’89, Angela è laureata in architettura ed è nata e cresciuta in Veneto. Non tutti la ricorderanno negli studi di Uomini e Donne: ha partecipato al dating show nella stagione 2016/2017.