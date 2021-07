Giulia è la giovanissima tentatrice di Tommaso a Temptation Island, ma cosa sappiamo su di lei? Conosciamo il suo titolo di studio.

Sapevamo che sarebbe stata una puntata scoppiettante. E, in effetti, è stato proprio così. In onda da poco meno di una settimana, l’ottava edizione di Temptation Island sta tenendo incollati milioni e milioni di telespettatori. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Concentrato sulle storie di ben sei coppie, il docu-reality continua ad essere uno dei programmi più imperdibili e seguiti di tutta l’estate.

Questa sera, Lunedì 5 Luglio, sta andando in onda una nuova puntata di Temptation Island. E, così come la settimana scorsa, anche questa di adesso è completamente concentrata su una coppia in particolare. Stiamo parlando proprio di Valentina e Tommaso. Avete visto che, dopo lo sfogo della settimana scorso, il giovanissimo romano ha iniziato una conoscenza con la tentatrice Giulia? Ebbene: cosa sappiamo su di lei? Lei è bellissima, ma scopriamo qual è il suo titolo di studio.

Chi è Giulia di Temptation Island, la tentatrice di Tommaso?

Bellissima e giovanissima, Giulia è una delle dodici tentatrici dell’ottava edizione di Temptation Island, nonché attuale tentatrice di Tommaso Eletti. In attesa di poter scoprire come andrà a finire la loro conoscenza, anche se Valentina è convinta che il suo compagno stia facendo una sorta di ripicca nei suoi confronti, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero pochissime. Da quanto si apprende dal web, però, siamo riusciti a rintracciare il suo titolo di studio.

A questo punto ci chiediamo: qual è il titolo di studio di Giulia, la giovanissima tentatrice di Tommaso Eletti a Temptation Island? Ebbene: stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la ragazza sia laureata in Ingegneria Civile ed edile.

Cosa ne pensate di Giulia?

Che lavoro fanno Valentina e Tommaso?

Formano una delle coppie indiscusse di Temptation Island, ma cosa fanno nella vita? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Tommaso si sia diplomato da poco. E che, attualmente, stia studiando per diventare istruttore di wakeboard. Invece, Valentina sembrerebbe sia una hostess.