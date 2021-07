Uno dei personaggi di Harry Potter non ha potuto continuare le riprese, è morto in una rissa: una tragedia immane

Harry Potter è una della serie cinematografiche più amate di sempre. Il colossal è basato sull’omonima saga letteraria della scrittrice J.K. Rowling. Il primo capitolo della saga è uscito nel 2001 con il titolo “Harry Potter e la pietra filosofale“. L’ultimo capitolo, invece, è uscito nel 2011, “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2“.

Si tratta della serie cinematografica col maggiore incasso di tutti i tempi, ben 7,7 miliardi di dollari. Gli attori principali della serie cinematografica sono Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, che interpretano rispettivamente Harry Potter, Ron Wesley ed Hermione Granger. Dopo il successo della serie, la Warner Bros, casa produttrice della saga, ha prodotto anche “Animali fantastici e dove trovarli“, scritto sempre da J.K. Rowling e ambientato settant’anni prima di Harry Potter.

Harry Potter, personaggio non può continuare le riprese: è morto

Uno dei personaggi della saga cinematografica Harry Potter non ha potuto terminare le riprese. Stiamo parlando di Marcus Belby, presente nel capitolo “Harry Potter e il Principe Mezzosangue“. Il personaggio è interpretato dall’attore Robert Arthur Knox. Egli è scomparso tristemente il 24 maggio 2008 a causa di una coltellata. Il ragazzo si è trovato invischiato in una rissa per difendere il fratello minore ed è morto a diciotto anni a causa di un fendente mortale. Robert aveva recitato anche in “King Arthur“, “Metropolitan Police“, “Trust me I’m a teenager” ed infine a “After You’ve gone“. Una tragedia che ha scosso sicuramente tutto il cast della serie cinematografica, compresi gli attori principali.

Robert – come abbiamo detto – interpretava il personaggio di Marcus Belby, alunno della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e appartenente alla Casa di Corvonero. Durante il suo settimo anno, Horace Lumacorno lo ha considerato come membro del Lumaclub. Lo zio invece, Damocles Belby, ha inventato la pozione antilupo. Marcus però dichiarò di non incontrare suo zio a causa di una lite tra quest’ultimo e suo padre.