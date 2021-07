Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano, si è confessata ai microfoni de Il Corriere della Sera: ha svelato di portare con sé un rimpianto, c’entra la sorella Ylenia scomparsa quasi 30 anni fa.

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, primogenita e sorella di Albano Jr detto Bido. La giovane classe 2001 ha altre sorelle e fratelli, nati dalla precedente storia del cantante con Romina Power. Tutti sapranno la triste vicenda di cui Al Bano e Romina sono stati vittima: la loro primogenita, Ylenia, scomparve il 1 gennaio del 1994 in circostanze misteriose. Sono passati quasi 30 anni da quel terribile giorno: di lei non si è mai avuto più traccia. Jasmine in un’intervista a Il Corriere della Sera ha parlato della sua ‘sorellastra’ scomparsa tanti anni fa, prima che lei nascesse.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Jasmine, la figlia di Al Bano Carrisi si lascia andare: amaro retroscena, c’entra la sua sorella scomparsa

Il 1 gennaio del 1994 Ylenia Carrisi è sparita da New Orleans e di lei nessuno ha mai saputo più nulla. A parlare della tragedia avvenuta quasi 30 anni fa è Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Leccino. La giovane classe 2001 non ha mai potuto conoscere la sua ‘sorellastra’: “Avrei tanto voluto conoscerla. So che era intelligentissima, avremmo avuto belle conversazioni” ha confessato Jasmine a Il Corriere della Sera.

Leggi anche Jasmine Carrisi, la sua cameretta è un sogno: la figlia di Al Bano lascia i fan senza parole

Jasmine è molto legata ai figli che il suo papà, Al Bano, ha avuto da Romina Power. ‘Una famiglia allargata’ la loro: regna affetto e dialogo. “Ho un rapporto speciale con mia sorella Brigitta. Presto mi trasferirò a Milano da lei. Ma anche con Yari: parliamo di musica” ha confessato la primogenita di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso.