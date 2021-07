Ha raccontato quanto accaduto in passato, il triste racconto intimo di Katia Follesa: c’entra il suo compagno, Angelo Pisano. Ecco le parole della celebre comica.

La celebre comica, una delle più grandi protagoniste di LOL Chi Ride è Fuori, si è raccontata diversi mesi fa al settimanale Intimità: Katia Follesa in particolare ha parlato della storia con il suo compagno. Il volto televisivo è fidanzata con Angelo Pisani, volto noto di Zelig: la coppia sta insieme dal 2006 e nel 2010 è nata la loro figlia, Agata. Il loro rapporto è segnato da alti e bassi: spesso si sono allontanati nel corso di questi anni. Al settimanale Katia Follesa ha rivelato i dettagli della storia d’amore con Angelo.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Katia Follesa, triste racconto intimo: ha a che fare con il suo attuale compagno

Katia Follesa diversi mesi fa ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Intimità. La celebre comica, finalista di LOL Chi ride è fuori, ha raccontato del suo rapporto con Angelo Pisani, il suo compagno dal 2006.

Il loro rapporto è stato segnato da alti e bassi: “Continuava a prendermi e lasciarmi, tanto che a un certo punto mi è venuto in mente di cambiare casa, numero di telefono, tutto, per evitare che tornasse a cercarmi per poi lasciarmi. Allora Angelo era nel fiore della carriera e non era interessato a un legame stabile, era sollecitato anche giustamente da altre cose. Però poi è tornato per restare. Ha compreso che ero io la donna della sua vita. Meglio tardi che mai. A un certo punto ha capito che ero io la donna della sua vita”.

Leggi anche Katia Follesa, spunta la foto a 18 anni: boom di likes, com’è cambiata negli anni

Tra pause, allontanamenti e ripartenze, il rapporto tra Katia Follesa e Angelo Pisani si è stabilizzato. Oggi sono genitori di Agata e vivono felici, in famiglia, la loro storia d’amore. Le parole le riporta il portale Fanpage.