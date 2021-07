Luke è un tentatore a Temptation Island 2021: avete visto il suo profilo Instagram? Vi stupirà, diamo un’occhiata alle sue foto.

Ci siamo! Un nuovo viaggio nei sentimenti è iniziato: Temptation Island 2021 è partito da pochi giorni, ma i telespettatori sono già appassionati alle nuove storie. A giudicare dall’inizio, sarà un’edizione ricca di emozioni e colpi di scena! Tra le coppie che si sono messe in gioco ci sono anche Claudia e Ste e, a quanto pare, la ragazza non è indifferente ad uno dei tentatori, Luke!

LEGGI ANCHE —->Luciano è un tentatore di Temptation Island: sapete chi è la sua ex fidanzata e mamma di sua figlia?

Il single, responsabile commerciale con la passione per i viaggi e per il foot volley, si è fatto notare nel corso della prima puntata, ma avete visto le sue foto su Instagram? Non lo troverete col nome Luke sul noto social network… Scopriamo di più su di lui!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Luke è un tentatore a Temptation Island 2021: ecco come si chiama su Instagram!

Luke è uno dei tentatori dell’edizione 2021 di Temptation Island. E, sin dall’inizio, sembra aver attirato l’attenzione di Claudia, scatenando la gelosia del suo fidanzato Ste. Ma avete visto le foto del tentatore bolognese su Instagram? Ebbene, se avete provato a trovarlo col nome Luke, non lo troverete! Il single si chiama infatti Luca Pioppo ed è col suo nome e cognome che lo troverete su Instagram. Ecco un post condiviso proprio da lui sul suo canale:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Pioppo (@_lucapioppo)

Il fascino del bel tentatore 31 enne conquisterà Claudia mettendo a rischio la sua storia con Ste? Non vediamo l’ora di scoprirlo!

Non ci resta che seguire le prossime puntate del docu reality condotto da Filippo Bisciglia per scoprire tutte le novità e come si evolveranno le storie di quest’anno! E voi da quale tentatore / tentatrice siete stati colpiti?