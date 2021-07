Il record raggiunto ha lasciato tutti senza parole, i fan non riescono a contenere la gioia: I Maneskin lo hanno annunciato così, che meraviglia!

Il gruppo musicale rock italiano è ormai uno dei più forti al mondo! I Maneskin in pochi anni hanno conquistato il pubblico musicale dell’intero piante. Si sono formati nel 2016 e dopo diverse esibizioni sulle strade di Roma, decisero di partecipare ad X Factor. E’ nel talent in onda su Sky Uno che Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono fatti conoscere ed apprezzare. Nonostante il loro secondo posto in classifica, con Chosen sono diventati famosissimi. Il 2021, questo in corso, è l’anno che difficilmente dimenticheranno. I Maneskin dopo la vittoria al Festival di Sanremo, hanno vinto l’Eurovision Song Contest. E’ arrivata una nuova magnifica notizia per loro: i fan non riescono a contenere la gioia.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Maneskin, record sensazionale: la notizia ha lasciato tutti senza parole

Una magnifica notizia ha lasciato tutti senza parole. Nelle ultime ore è arrivato un risultato davvero incredibile: I Maneskin hanno conquistato il primo posto della Spotify Global Chart grazie al brano Beggin.

Potrebbe interessarti anche Damiano Maneskin, il dramma della fidanzata: ‘vulvodinia’, una malattia terribile e invisibile

La cover registrata nel 2017 e contenuta nell’EP Chosen, nelle ultime ore ha raggiunto oltre 7 milioni di stream: sul podio oggi ci sono i Maneskin. La band composta da Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio è la più ascoltata al mondo!

In seguito la magnifica notizia, il profilo social della band romana ha deciso di mostrare foto inedite ai loro fan. “Questi bambini sono appena arrivati al primo posto nella classifica globale” hanno scritto come didascalia. Il post contiene foto del passato dei quattro giovani: sono davvero dolcissimi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Leggi anche I Maneskin trionfano sul palco dell’Eurovision, la reazione di Chiara Ferragni: immagine epica