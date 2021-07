Adesso Martina Colombari si mostra in tutta la sua bellezza, ma ricordate com’era a Miss Italia? Resterete senza parole: incredibile!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Martina Colombari. Attualmente, lontana dal piccolo schermo per dedicarsi alla sua famiglia, la splendida quarantacinquenne vanta di un successo davvero clamoroso. Entrata a far parte del momento dello spettacolo davvero giovanissima, la bella Colombari ha cavalcato sin da subito l’onda del successo. Non soltanto ha calcato le passerelle più importanti di tutta Italia, ma è anche un’ottima e perfetta conduttrice ed attrice. Ricordate, però, com’era ai tempi di Miss Italia? Correva esattamente l’anno 1991 quando, davvero piccolissima, Martina prendeva parte al famosissimo concorso di Salsomaggiore terme, riuscendo ad ottenere la fascia più bella d’Italia. Da quel momento, il suo percorso televisivo è stato tutto in salita.

Quello che, però, adesso vi chiediamo: com’era Martina Colombari ai tempi di Miss Italia? Oggi è bellissima e le sue foto su Instagram ce lo dimostrano ampiamente, ma ricordate come si mostrava agli inizi della sua fantastica carriera? Ci pensiamo a rivelarvi ogni cosa, tranquilli!

Com’era Martina Colombari ai tempi di Miss Italia? Da non credere!

Aveva soltanto 16 anni quando Martina Colombari, dopo aver sfilato per il palco di Salsomaggiore terme, veniva eletta Miss Italia del 1991. Da quel momento, sono trascorsi esattamente 30 anni e l’ex reginetta vanta di una bellezza davvero incredibile. Ricordate, però, com’era ai tempi del concorso di bellezza? Vi va di fare un salto nel passato insieme a noi?

Com’era, quindi, Martina Colombari ai tempi di Miss Italia? Guardate un po’ qui:

Eccola, ai tempi della sua vittoria al famoso concorso di bellezza. Insomma, che dire: saranno anche passati 30 anni dalla sua partecipazione a Miss Italia, ma Martina Colombari è letteralmente rimasta identica al passato. Seppure all’epoca giovanissima ed adesso mamma e moglie di famiglia, l’ex modella non soltanto non è affatto cambiata, ma è sempre rimasta straordinaria. Siete d’accordo?

Avete mai visto la sua casa?

Non è pazzesca?