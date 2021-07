Orietta Berti e la rivista PlayBoy: gli scatti senza veli e quella ‘paura’ confessata solo ora.

Nell’ultimo periodo, la bellissima e bravissima Orietta Berti sta godendo del successo ottenuto dal brano Mille, insieme a Fedez e Achille Lauro. Un singolo che in poco tempo ha scalato le classifiche musicali ed è oggi ascoltatissimo! Proprio a tal proposito, l’artista ha ironizzato, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: “Non avrei mai pensato un giorno di essere la più vista su Youtube”, dice Orietta.

Leggi anche ‘Mille’ di Orietta Berti Fedez e Achille Lauro diventa un tormentone: conoscete il significato della canzone?

La Berti, non solo ha espresso questa sua considerazione iniziale, ma ha anche raccontato qualcosa di sè, parlando di aneddoti che nessuno conosceva. Ecco cosa ha confessato l’amatissima cantante.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e intrattenimento! Clicca qui

Orietta Berti si racconta: gli scatti senza veli e quella sua ‘paura’

Reduce dal successo ottenuto con il brano Mille, insieme a Fedez e Achille Lauro, Orietta Berti, in un’intervista rilasciata al Corriere della sera, ha raccontato alcuni particolari della sua vita che forse nessuno davvero conosceva. L’artista ha rivelato che per ben 26 anni si è sempre recata in vacanza a Los Angeles e a Las Vegas, dove, proprio lì, ha raccontato di vestirsi in tutto un altro modo, indossando parrucche colorate, facendo feste e vestendo in modo molto strano, con i suoi amici.

Leggi anche La casa di Orietta Berti: non si può non notare quel dettaglio, lascia tutti di stucco

Ma non solo, Orietta ha anche raccontato di un aneddoto degli anni ’70, quando, le fu proposto di posare nuda per le riviste di Playboy e Playmen: “Mi offrirono cifre da capogiro, ma chi l’avrebbe sentite poi mia madre e mia suocera”, dice la cantante.

La Berti, infatti, ha svelato che quando una rivista, negli anni settanta, pubblicò una vignetta con una sua caricatura in barca accanto ad un prestante bagnino, sua madre si arrabbiò: “Ma cosa c’entro io se non so nemmeno chi l’ha disegnato?!“, fu la sua risposta. Ebbene, particolari davvero inaspettati, che, forse, nessuno conosceva.