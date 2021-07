Paolo Del Debbio s’infuria: non le manda a dire, contro il Pakistano reagisce così in diretta

Paolo Del Debbio si infuria a Dritto e Rovescio e non le manda a dire: come ha reagito il conduttore.

Nell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio, sono stati diversi i temi trattati, e l’attenzione è stata posta anche sul caso di Saman Abbas. Mentre si parlava di quanto accaduto, cercando di poter far luce su alcuni fatti poco chiari, Del Debbio ha avuto un forte scontro con un rappresentante della comunità pakistana di Magenta.

Mentre l’uomo era in collegamento, insieme ad altre persone, è intervenuto per parlare della condizione femminile nel mondo islamico, fino al punto che, ha avuto da dire su alcune parole ascoltate nel servizio riportate appena prima.

Paolo Del Debbio si infuria in diretta: il confronto con il pakistano

Dritto e rovescio è un programma in onda su rete quattro, che vede il timone di Paolo Del Debbio. Nell’ultima puntata, si è tornato a parlare del caso di Saman Abbas. Proprio durante il collegamento con la comunità pakistana di Magenta, un rappresentante si è scagliato contro il conduttore.

Dopo che è stato mostrato un servizio in cui si è parlato della condizione delle donne in Pakistan, un uomo ha detto: “Se tu mi dici che una donna è sottomessa, assolutamente no, se avete girato Paesi Rurali, mi dispiace, se volete far vedere quello, non è vero”, e Del Debbio ha risposto: “Mi scusi, questo non lo posso accettare, perchè come ha visto noi abbiamo intervistato anche un uomo di affari e un impiegato di banca, non in un centro rurale“. Dopo queste parole, però, un altro rappresentante della comunità, si è scagliato contro il presentatore:

“Così non va bene, Del Debbio stava finendo di parlare, è così che volete fare la trasmissione? Questo è il vostro modo di fare, lasci finire il ragionamento“. Del Debbio non le ha mandate a dire e ha risposto all’uomo: “Mi ascolti, il suo compatriota ha detto una cosa falsa, che siamo andati solo nei posti rurali, non è vero!“.