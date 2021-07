La morte di Raffaella Carrà ha colpito il panorama artistico e il pubblico nelle ultime ore: “Mi raccontano cose pazzesche”, gli eccezionali ricordi della regina della televisione italiana, da Maria De Filippi a Sophia Loren

Una notizia tragica e dolorosa che ha colpito non solo il panorama artistico e l’intero mondo dello spettacolo, ma anche il pubblico affezionatissimo. La morte di Raffella Carrà ha lasciato un vuoto immenso e addolorato tutti. Un’artista straordinaria, completa, a 360 gradi, che ha sempre dimostrato il suo brio e il suo talento in ogni ambito in cui si sia cimentata. In occasione della sua scomparsa, “Il Messaggero” ha riproposto una vecchia intervista con l’indimenticabile volto dello spettacolo. Raffaella Carrà e i suoi ricordi eccezionali: “Mi raccontano cose pazzesche”, da Maria De Filippi a Sophia Loren.

“Mi raccontano cose pazzesche”: i ricordi eccezionali di Raffaella Carrà

Una carriera strepitosa che non può essere celebrata in poche righe. Raffaella Carrà è stata una vera e propria icona nel mondo dello spettacolo. A poche ore dalla notizia della sua morte, “Il Messaggero” ha riproposto una vecchia intervista in cui la diva raccontava diversi dettagli della sua carriera. In particolare su alcuni “interlocutori” molto speciali da lei ospitati nell’amatissimo “A raccontare comincia tu”.

“A volte mi raccontano cose pazzesche” aveva detto Raffella Carrà, spiegando che erano stati “l’intensità” e la “verità” di quegli incontri a colpirla. “Maria De Filippi mi ha detto che suo fratello una volta l’ha minacciata con una pistola perché lei aveva preso un suo maglione di cachemire…” aveva raccontato, quando le era stato chiesto un esempio. “Lei per ridarglielo l’ha lanciato dalla finestra…” aveva aggiunto.

Non solo Maria De Filippi, però. “E Sophia Loren mi ha confessato che Marlon Brando la corteggiava e a lei non piaceva!” aveva rivelato Raffaella Carrà. “Io impazzivo per lui… Carey Grant, poi, voleva sposarla e lei a 23 anni disse di no” aveva aggiunto, spiegando di averle chiesto come avesse fatto a declinare. Ricordi indelebili di una stella che ha brillato di luce propria in ogni istante della sua carriera: indimenticabile ed eterna nel cuore di tutti noi.