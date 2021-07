Raffaella Carrà è morta: “Il mito di sempre è rinato in cielo”, il messaggio di Lorella Cuccarini

Appena appresa la notizia che Raffaella Carrà è morta, tutti i suoi colleghi si sono riversati sui social per l’ultimo saluto.

Una notizia davvero sconvolgente. E che mai avremmo voluto darvi: Raffaella Carrà è morta. All’età di 78 anni, la regina della televisione italiana è morta. A darne il triste annuncio, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stato proprio Sergio Japino. “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”, sono proprio queste le esatte parole che, all’Ansa, il compagno di vita della Carrà ha rilasciato per comunicare la sua scomparsa.

Insomma, la notizia della morte di Raffaella Carrà ha sconvolto davvero tutti. Soprattutto i suoi colleghi di lavoro. Che, immediatamente, si sono riversati sui loro canali social per regalare alla regina della televisione italian il loro ultimo saluto. A partire da Lorella Cuccarini fino a Vasco Rossi e Laura Pausini, sono davvero tantissimi i messaggi giunti per la Carrà. Eccone alcuni.

Raffaella Carrà è morta: i messaggi dei suoi colleghi, parole da brividi

Appena appresa la drammatica notizia della morte di Raffaella Carrà, come dicevamo, sono state davvero diverse le persone che si sono riservate sui loro rispettivi canali social per esprimere tutta la loro amarezza. E, pensate, nemmeno i suoi colleghi di lavoro si sono tirati indietro dal farlo.

Su Twitter, infatti, sono giunti tantissimi commenti per la regina della televisione. A partire, quindi, da Vasco Rossi. Fino a Lorella Cuccarini. “Il mito di sempre è rinato in Cielo”, scrive la conduttrice e ballerina romana sul suo canale social ufficiale. “Arrivederci musa”, le fa eco Paola Turci. Ma non solo. Pippo Baudo è intervenuto ad Adnkronos e non ha affatto potuto fare a meno di esprimere tutta la sua amarezza in merito.

Sono Scioccata. Giornata triste e dolorosa. Un abbraccio pieno di affetto ai suoi cari e un immenso Grazie a Te Raffaella, per tutto quello che ci hai regalato. #RaffaellaCarrà pic.twitter.com/etNp3wEAlR — Milly Carlucci (@milly_carlucci) July 5, 2021

Non è possibile…

Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella💙 #raffaellacarrà — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) July 5, 2021

Anche Milly Carlucci, da come mostrato in alto, ha espresso tutto il suo dolore. Anche perché, diciamoci la verità, chi è che non è rimasto sconvolto da questa drammatica notizia.

Potremmo continuare all’infinito, sia chiaro. Perché, vi assicuriamo, i messaggi giunti per la morte di Raffaella Carrà sono davvero infiniti.