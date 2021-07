Real Time, accadrà tra pochissime ore: annuncio clamoroso a sorpresa

È stato un annuncio davvero clamoroso: accadrà tra pochissime ore in prima serata su Real Time, che sorpresa! Il pubblico è in fermento.

Carissimi lettori e lettrici di Sologossip, vi avvisiamo: la serata di questa sera, televisivamente parlando, sarà davvero indimenticabile. Non soltanto perché, dopo il cambio di programma, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island, che si preannuncia davvero incredibile, ma anche perché avrà inizio una nuova e fantastica avventura. A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la colonna portante. È proprio sul suo canale social ufficiale che la conduttrice di questo nuovo programma non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico questo incredibile annuncio clamoroso.

“Ci facciamo due risate di amore”, sono proprio queste le esatte parole che la conduttrice italiana di Real Time ha scritto a corredo di questo suo ultimo post per annunciare il suo “arrivo” in Tv. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente? E, soprattutto, cosa accadrà tra pochissime ore? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa, state tranquilli!

Fantastica sorpresa, accadrà in prima serata tra pochissime ore su Real Time: annuncio clamoroso!

Un vero e proprio annuncio clamoroso, quello che, alcuni giorni fa, la splendida conduttrice italiana ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Stiamo parlando esattamente della simpaticissima Katia Follesa. Avete letto proprio bene, si. A distanza di qualche mese dalla sua ultima apparizione televisiva, la simpaticissima comica e conduttrice milanese è pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con un programma tutto suo. A darne l’annuncio, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione più che positiva dei suoi sostenitori.

A questo punto, però, ci chiediamo: cosa dobbiamo sapere Ebbene: stando a quanto si apprende, il programma di Katia Follesa andrà in onda su Real Time a partire da stasera, Lunedì 5 Luglio, dalle ore 20:20. Ed è intitolato “D’amore e d’accordo”.

Insomma, sarà un appuntamento davvero imperdibile. Voi seguirete la prima puntata? Noi non vediamo l’ora.